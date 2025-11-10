W skrócie Potencjalna koalicja PiS z Konfederacją popierana jest przez 25 proc. Polaków, a blisko połowa uważa ją za niekorzystną.

Najwięcej zwolenników koalicji wywodzi się spośród wyborców PiS i Konfederacji, zaś największy sprzeciw panuje wśród sympatyków Nowej Lewicy i Koalicji Obywatelskiej.

Obecne relacje między liderem PiS Jarosławem Kaczyńskim i Konfederacji Sławomirem Mentzenem są napięte.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W sondażu Opinii24 dla RMF FM zapytano Polaków, czy ich zdaniem potencjalna koalicja PiS i Konfederacji byłaby korzystna dla Polski. Jej zwolennikami okazało się 25 proc. respondentów, z czego 7 proc. stwierdziło, że "zdecydowanie tak", a 17 proc., że "raczej tak".

Znacznie więcej jest przeciwników takiej koalicji - 47 proc. badanych. 15 proc. ankietowanych wybrało opcję, "raczej nie", a 32 proc., że "zdecydowanie nie".

Niemal co trzeci Polak (29 proc.) stwierdził, że nie ma zdania na ten temat.

Koalicja PiS - Konfederacja. Kto za, a kto przeciw?

Największymi zwolennikami współpracy obu partii są wyborcy Prawa i Sprawiedliwości. Pozytywnie do takiej koalicji odnosi się 69 proc. wyborców tej partii.

Wśród wyborców Konfederacji odsetek ten wynosi 43 proc. Poparcie wyrażają również wyborcy Karola Nawrockiego (56 proc. w I turze, 49 proc. w II turze) i Sławomira Mentzena (49 proc.) w ostatnich wyborach prezydenckich.

Przeciwnikami koalicji PiS-u z Konfederacją są natomiast przede wszystkim wyborcy Nowej Lewicy (94 proc.) oraz Koalicji Obywatelskiej (88 proc.). Krytyczny stosunek do współpracy obu opozycyjnych partii wyrażają również wyborcy Rafała Trzaskowskiego.

Pomysł koalicji spotyka się również częściej z poparciem kobiet, osób w wieku 25-29 lat i tych mających wykształcenie podstawowe lub średnie. Niekorzystnie potencjalne porozumienie oceniają natomiast przede wszystkim osoby po 60. roku życia, mające wyższe wykształcenie oraz mieszkańcy największych miast w Polsce.

PiS dogada się z Konfederacją? Iskrzy na linii Kaczyński-Mentzen

Zarówno PiS jak i Konfederacja mają podobne poglądy na wiele kwestii, zwłaszcza tych światopoglądowych, związanych z polityką migracyjną czy Unią Europejską. Partie rywalizują o podobne elektoraty. W ostatnim czasie mają względem siebie dosyć nieprzyjazny stosunek.

Lider Konfederacji Sławomir Mentzen nazwał Jarosława Kaczyńskiego w programie "Polityczny WF z gościem" w Polsat News "kłamcą i chamem". W ten sposób odniósł się do słów przewodniczącego PiS, który jego zdaniem "sugerował, że powinienem wyleczyć swoje spektrum autyzmu, zanim wszedł do polityki".

- Spektrum nie da się wyleczyć. Tacy się urodziliśmy i tacy umrzemy. I nikt, w szczególności Jarosław Kaczyński, nie będzie nam mówił, czym możemy się zajmować, które marzenia będziemy spełniać i jak będziemy się realizować - powiedział Mentzen. Dodał również, że narracja, którą posługuje się Kaczyński i "całe Prawo i Sprawiedliwość", to "stek kłamstw".

Mentzen nazwał Kaczyńskiego ''kłamcą i chamem''. Buda w ‘’Gościu Wydarzeń’’: Nie potrzebujemy w polityce takich Sławków Polsat News Polsat News