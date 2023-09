Miecz dla o. Tadeusza Rydzyka. Wręczył go Jacek Sasin

"To egzemplarz średniowiecznej broni, ma nabijane złotem zdobienia z motywami chrześcijańskimi (...). Eksperci i historycy podkreślają, że to bez wątpienia unikatowy egzemplarz, o ogromnej wartości historycznej dla polskiego i europejskiego społeczeństwa " - pisała Enea na swojej stronie internetowej.

"Fakt" twierdzi, że poznał historię tego niezwykłego podarku. Rozmówca gazety powiedział, że w 2018 r. antykwariusz otrzymał zlecenie od ludzi o. Tadeusza Rydzyka odpowiedzialnych za przygotowanie ekspozycji budowanego muzeum "Pamięć i Tożsamość" na pozyskanie do jego zbiorów jakiegoś szczególnie cennego i starego obiektu z zakresu średniowiecznego oręża . Wówczas nabył on miecz pochodzący z arystokratycznej, niemieckiej kolekcji.

Wyjątkowy prezent dla o. Rydzyka. Ekspertyza z Niemiec

Dziennikarze dotarli do ekspertyzy niemieckiego biegłego. Według dokumentu, broń to książęcy miecz z okresu ok. 950 do 1050 roku. Jego wiek można określić m.in. na postawie głowicy.