W skrócie Poseł Michał Wójcik zaśpiewał piosenkę Krzysztofa Krawczyka przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego, gdzie trwa protest przeciwko zmianom w kierownictwie sądu.

Sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła w piątek przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Wójcik w oświadczeniu podkreślił, że śpiew podnosił morale protestujących, dodając, że po występie otrzymał zaproszenie na styczniowy koncert w dużej stacji telewizyjnej.

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Przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego od kilku dni trwa protest przeciwko zmianom w kierownictwie sądu. W ubiegły piątek sędzia Anna Korwin-Piotrowska ogłosiła przerwę w wykonywaniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W środę natomiast na scenie zbudowanej przed TK pojawił się poseł PiS Michał Wójcik. Prowadzący Telewizji Republika wręczył mu mikrofon i poprosił o puszczenie podkładu muzycznego. Po chwili z głośników dobiegł dźwięk piosenki "Jak minął dzień" Krzysztofa Krawczyka, którą Wójcik odśpiewał.

Występ Michała Wójcika przed Trybunałem. Krytyka ludzi prawicy

"Dokładnie o tym dziś mówiłem w Braniewie! Zamach stanu roztańczony! Koszmar" - skomentował z kolei Sławomir Cenckiewicz, przewodniczący Rady Bezpieczeństwa i Obronności przy prezydencie RP.

Występ potępił także poseł Rozwoju Plus Paweł Jabłoński. "Jeśli celem jest robienie promocji, zasięgi i zaproszenie na festiwal piosenki biesiadnej - to rzeczywiście: cel został osiągnięty. Brawo" - napisał.

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"Szkoda, że przy okazji całkowicie odebraliście powagę protestowi tysięcy ludzi w jednej z najważniejszych spraw w historii Polski po 1989 r. Gratuluję. Donald Tusk lubi to" - dodał Jabłoński.

Wójcik przed TK. "Humory protestującym się poprawiły"

Strona rządowa także zadrwiła z tego wydarzenia. "To chyba ta pacyfikacja" - skomentował rzecznik rządu Adam Szłapka. "Trybunał Konstytucyjny zaczął pracę, to i humory protestującym się poprawiły" - stwierdził Jan Grabiec, szef kancelarii premiera.

Podobnie odniósł się do sprawy szef MSWiA Marcin Kierwiński: "Humory dopisują PiSowskim wojownikom o wolność i niepodległość".

"To najwspanialszy 'zamach stanu' w historii. Brakuje jeszcze jakiegoś germańskiego akcentu. Np. bitu z 'Eins zwei Polizei' zespołu Mo-Do" - skomentował na platformie X europoseł KO Krzysztof Brejza.

Występ Michała Wójcika przed TK. Poseł komentuje

Pół godziny po północy w czwartek poseł Michał Wójcik opublikował na platformie X oświadczenie w sprawie występu.

"Intrygujące są wpisy ludzi po moim dzisiejszym występie w Telewizji Republika. Oczywiście piosenka wybitnego artysty Krzysztofa Krawczyka była na prośbę Patriotów, którzy od wielu dni protestują przed Trybunałem Konstytucyjnym" - zaznaczył.

"Ten utwór poprzedził prawie godzinny koncert pieśni patriotycznych. Były tłumy ludzi, którzy za to dziękowali. Śpiew to element, który podnosi morale i pokazuje, że ludzie nie są w stanie permanentnego lęku przed obecną władzą. Ale to trzeba rozumieć muzykę i oczekiwania ludzi, którzy godzinami marzną przed budynkiem" - stwierdził Wójcik.

Polityk dodał, że nie będzie go pouczać ktoś, kto "siedzi w ciepłych kapciach przed telewizorem i wykpiwa wszystko".

"I na koniec jeszcze jedna informacja ważna dla kpiarzy - po dzisiejszym koncercie dostałem miły telefon. Na początku stycznia jedna z największych stacji telewizyjnych zaprosiła mnie na koncert" - podsumował poseł PiS.



