Jak podkreślił, jeśli sprawujący jeszcze władze politycy PiS nie odtajnią akt, to po zmianie koalicji rządzącej zostaną one zniszczone.

Michał Rachoń apeluje. "Trzeba odtajnić dokumenty"

- Jeśli ci ludzie, którzy pełnią w tej chwili jeszcze przez jakiś czas kluczowe role w polskich instytucjach, podejmą decyzję o odtajnieniu tych dokumentów, to przejdzie to do historii i będziemy mogli jako obywatele ocenić działania, które były podejmowane. Bo takie dokumenty z całą pewnością istnieją w polskich archiwach, polskich instytucjach, kancelariach niejawnych i to od polityków zależy, czy podejmą decyzję o ich odtajnieniu - mówił Michał Rachoń.