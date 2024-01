Kołodziejczak zapowiedział spotkanie z Tomaszem Lepperem

Politycy Prawa i Sprawiedliwości zostali skazani za bezprawne działania prowadzone w sprawie tzw. afery gruntowej. CBA, na którego czele stał wtedy właśnie Kamiński, podejrzewało, że do korupcyjnego procederu dochodzi w Ministerstwie Rolnictwa, którego szefem był wówczas Andrzej Lepper .

Sprawa Kamińskiego i Wąsika. Syn Andrzeja Leppera zabrał głos

Jak dodał: "Ojciec był bardzo uczciwy (...) Nigdy od nikogo nic nie wziął, a wszyscy zamieszani w tę aferę powinni przeprosić". - Trudno jednak mówić o wybaczeniu, bo to nic nie da. Jeśli w wyniku tego zamieszania tata popełnił samobójstwo, to i tak to życia mu nie przywróci. Tu chodzi już tylko o przywrócenie dobrego imienia - zaznaczył syn Leppera.