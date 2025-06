W liście otwartym zarzucił on Ministerstwu Rolnictwa biurokrację i brak planu, wskazał też na rozczarowanie rolników po ostatnich wyborach.

- Dla mnie to bardzo trudna decyzja, głęboko przemyślana i przeanalizowana . Te 18 miesięcy w Ministerstwie Rolnictwa to dla mnie nieoceniony czas i doświadczenie, dla rolników też, których starałem się reprezentować - powiedział w rozmowie z Polsat News.

Kołodziejczak dodał, że liczył na "nieco szybsze procesy w niektórych sprawach". - Nie mam już o to dzisiaj pretensji. Mówię tylko jasno i konkretnie, że jeśli jest jakaś polityka, z którą się nie zgadzam, to nie będę dawał do tego swojej twarzy, choć dzisiaj staram się nie krytykować pracy resortu - nadmienił.