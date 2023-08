W poniedziałek przed siedzibą TVP odbyła się konferencja prasowa Michała Kołodziejczaka . Pojawił się na niej także członek Forum Młodych PiS Oskar Szafarowicz . W pewnym momencie liderowi AgroUnii zadano pytanie: "jak można zaufać politykowi, który co dwa miesiące zmienia zdanie?". Kołodziejczak zareagował, wspominając słowa, które miał usłyszeć od Kornela Morawieckiego .

Kołodziejczak: Kornel Morawiecki przestrzegał mnie przed synem

- To jak można zaufać Mateuszowi Morawieckiemu, przed którym przestrzegał mnie jego ojciec na łożu śmierci? Kornel Morawiecki powiedział mi jasno: proszę uważać na mojego syna, ja nie rozumiem jego decyzji. Nie współpracuj z Mateuszem Morawieckim. On zawsze cię oszuka - mówił lider AgroUnii.

W niedzielę w mediach społecznościowych szef rządu komentował start Kołodziejczaka w wyborach parlamentarnych z ramienia Koalicji Obywatelskiej. W spocie, który opublikował na Twitterze premier, lider AgroUnii twierdził, by pokazać środkowy palec USA za skłócanie Polski z Rosją . "W czasach walki z komuną mówiliśmy o takich 'idiota albo agent'" - napisał Morawiecki.

"Ta wypowiedź, którą wałkuje TVP Info jest sprzed pięciu lat. Dziś nie ma wątpliwości, że silna Polska to taka, która współpracuje z USA i UE" - napisał w odpowiedzi Kołodziejczak.

Kołodziejczak odpowiada premierowi

"Zmasowany atak całego aparatu państwa w moją osobę pokazuje jak bardzo Mateusz Morawiecki boi się utraty władzy po rozpoczęciu współpracy AgroUnii z największą partią opozycyjną. Panie premierze zapewniam pana: wytrzymam to, a Polacy nie są głupi i widzą jak nieczysto gracie. Obrażając mnie, obrażacie całe środowisko, z którego się wywodzę. Ułatwiacie ludziom wybór" - skomentował Kołodziejczak.

Szef rządu nawiązał do konfliktu z liderem AgroUnii także w niedzielnej transmisji live na Facebooku. - Kołodziejczak nie został wzięty przez Platformę Obywatelską przypadkiem. To jawnie prorosyjski, probiałoruski polityk. Robi wszystko, żeby utorować dla PO drogę do na powrót bycia reprezentantem polityki niemieckiej - mówił szef rządu.