Michał Kobosko był jedną z osób, które tworzyły ruch Polski 2050. Współpracę z Szymonem Hołownią rozpoczął wcześniej, jeszcze podczas kampanii prezydenckiej byłego marszałka Sejmu w 2020 roku. Kobosko zasiadała w jego sztabie wyborczym.

Później był przewodniczącym i wiceprzewodniczącym powstałej w 2021 roku partii. W poniedziałek przekazał Interii, że zrezygnował z członkostwa w formacji.

Michał Kobosko ochodzi z Polski 2050. Wydał oświadczenie

Powody swojej decyzji Kobosko tłumaczy w oświadczeniu, które przekazał mediom.

"Wierzyłem, że właśnie ta partia zajmie stabilną i silną pozycję w centrum polskiej sceny politycznej. Że wejdzie klinem w bardzo mocno zakleszczony układ PO-PiS" - czytamy w dokumencie.

Polityk w oświadczeniu podkreśla, że formacja osiągnęła sukces wyborczy w 2023 roku, wprowadzając swoją reprezentację do Sejmu i Senatu.

"To, co stało się później, jest już przedmiotem wielu analiz politologów i dziennikarzy. To oświadczenie nie jest miejscem do analizowania serii kolejnych porażek. Ostatnie akordy w tym cyklu to ośmieszające nas wszystkich i wysoce podejrzane zdarzenia na drodze do wyboru Przewodniczącej partii, skandaliczne i nielegalne próby wysadzenia w powietrze procesu wyborczego w partii" - podkreśla Kobosko.

Co więcej, zaznacza, że we wspomnianym procesie udział brały "dwie panie minister i szefowie Klubu Parlamentarnego Polski 2050".

Kobosko o Hołowni. Pisze o "personalnym ataku"

Kobosko wskazuje ponadto, że doszło do szantażu w trakcie procesu wyborczego oraz że były przewodniczący partii "straszył" wyprowadzeniem kilkunastu posłów z klubu.

"Za bardzo poważny fakt uznaję zmasowany wylew hejtu i gróźb skierowany przeciw sygnalistce, posłance Klubu, która odważyła się ujawnić ten szykowany na początku stycznia wewnętrzny zamach stanu. Za mniej poważny fakt, choć też zauważony publicznie, uznaję personalny atak byłego Przewodniczącego na mnie, oskarżanie mnie o zdradę, porównania do Brutusa. Za co? Za to, że ośmieliłem się spotkać z Premierem, liderem koalicji rządowej, której Polska 2050 jest jeszcze członkiem" - twierdzi Kobosko.

"Nie z liderem wrogiego obozu, nie po nocy, nie po kryjomu - tylko oficjalnie, w godzinach urzędowania, w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Uważam te zarzuty za głęboko niesprawiedliwe, niczym nie poparte. Ich postawienie świadczyło o postępującym kryzysie przywódcy i przywództwa w partii" - czytamy dalej.

W tym miejscu Kobosko najwyraźniej nawiązał do spotkania Szymona Hołowni z politykami PiS, w tym z Jarosławem Kaczyńskim w połowie zeszłego roku.

"Prywatyzacja" partii w ocenie Michała Koboski

Były współpracownik Hołowni zaznacza, że w 2024 roku został jedynym europosłem Polski 2050 i zrezygnował z członkostwa w zarządzie formacji na prośbę Hołowni, który - jak relacjonuje Kobosko - całkowicie oddał stery Katarzynie Pełczyńskiej-Nałęcz.

"Od tego momentu nastąpiła faktyczna prywatyzacja partii przez Panią Minister i krąg jej współpracowników, najczęściej osób po prostu zawdzięczających jej stanowiska w administracji centralnej i regionalnej" - stwierdza Kobosko.

Polityk podkreśla, że finanse partii stały nieprzejrzyste, a próby przeprowadzenia audytu nieskuteczne.

Uważa również, że w ostatnim czasie głównym zadaniem partii było promowanie Pełczyńskiej-Nałęcz i zabiegi o zapewnienie jej stanowiska wicepremiera.

Wewnętrzne wybory w Polsce 2050. "Pogarda i nienawiść"

Michał Kobosko uważa, że nie powiódł się plan "oczyszczenia" atmosfery w partii w wyniku wewnętrznych wyborów. Jego zdaniem kampania była pełna "pogardy i nienawiści".

"Kampania partii, która miała robić nową politykę, być o ludziach i ich problemach - a stała się przykładem polityki starej i zepsutej. Nie mojej polityki" - zaznacza.

Kobosko krytykuje również Pawła Śliza - przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Polski 2050. Jego zdaniem po wyborach łamał on statut partii, by przedłużyć funkcjonowanie swojej władzy.

"Takie działania, zaproponowanie i przegłosowanie, takiej uchwały, określam wprost jako próbę wprowadzenia w partii dyktatury. Czymże to się różni od standardów Orbana czy nawet Łukaszenki? Nie znajduję wielu różnic. Tam też opowiada się o jedności, budowaniu wspólnoty, stawianiu czoła anarchii i wichrzycielom - a jednocześnie pozbawia się ludzi podstawowych praw i godności" - twierdzi Kobosko.

Kobosko o szantażowaniu premiera Tuska

W swoim oświadczeniu Kobosko zaznacza, że nie wie jaka będzie przyszłość Polski 2050, ale nie ma dobrych przeczuć. Wskazuje za to, że Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz będzie szantażować premiera w ramach koalicji.

"Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz chce uczynić z premiera Donalda Tuska zakładnika swoich działań. Chce go straszyć i szantażować. Mam nadzieję, że premier takim szantażom nie ulegnie, a koalicja przetrwa i stanie się jeszcze silniejsza, już bez elementów ją destabilizujących" - czytamy w oświadczeniu.

Sam Kobosko zaznacza, że pozostaje w Parlamencie Europejskim.

