- Będę konsekwentnie proponował - niezależnie od tego, kto będzie świadkiem - żeby komisja mogła od razu przejść do zadawania pytań . Myślę, że będzie to dla komisji i tych, którzy nas oglądają, korzystne - podkreślił Joński. Michał Dworczyk zrezygnował ze swobodnej wypowiedzi .

Michał Dworczyk o prawdziwości maila od Sobonia. "Nie przypominam sobie"

Podczas swojej serii pytań przewodniczący komisji zwrócił się do świadka, czy mail od Artura Sobonia, który cytował podczas swoich zeznań Jarosław Gowin, należał do prawdziwych. Dworczyk powiedział, że nie wie, czy wiadomość jest wiarygodna , a jej treść - według niego - mogła zostać sfabrykowana przez rosyjskich hakerów. - Nie przypominam sobie tej wiadomości - oznajmił.

Przewodniczący komisji dopytał, czy to świadek sugerował premierowi Morawieckiemu powierzenie organizowania wyborów Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych i Poczcie Polskiej . - Tak, zrobiłem to osobiście - zeznał.

Opinie prawne ws. wyborów korespondencyjnych. "Były one ustne"

Były szef KPRM zaznaczył, że w Kancelarii pojawiły się trzy opinie prawne dotyczące organizacji wyborów korespondencyjnych, a jedna z nich była autorstwa dr Wąsowskiego. - Zostały zlecone ustnie i ustnie zostały przekazane. Opinia dr Wąsowskiego wpłynęła później niż decyzja nadesłana przez premiera do MAP, ponieważ wcześniej wpłynęła ona do KPRM ustnie - oznajmił świadek.

"Premier podpisał decyzję, zlecającą zadania Poczcie Polskiej"

Michał Dworczyk przed komisją śledczą ds. wyborów kopertowych

Michał Dworczyk od grudnia 2017 do października 2022 roku stał na czele Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i był jednym z najbliższych współpracowników Mateusza Morawieckiego . Polityk PiS odpowiadał za wiele kluczowych z perspektywy rządu projektów - w tym m.in. to właśnie on podpisał się pod decyzją, zlecającą Poczcie Polskiej przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych w 2020 roku.

W związku z tym grupa śledcza skierowała wniosek do prokuratora generalnego o wystąpienie do Kancelarii z żądaniem zabezpieczenia i przekazania komisji korespondencji przesłanej pocztą elektroniczną do i przez Michała Dworczyka od 20 marca do 3 czerwca 2020 roku.