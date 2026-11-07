W skrócie Niemal 80 proc. Polaków uważa, że obecny kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego negatywnie wpływa na pozycję Polski na arenie międzynarodowej.

Z sondażu United Surveys wynika, że aż 77,8 proc. ankietowanych ocenia sytuację wokół TK jako szkodliwą dla wiarygodności naszego kraju.

Negatywną ocenę podziela 86 proc. wyborców opozycji oraz 77 proc. zwolenników obecnej koalicji rządzącej.

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W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano Polaków "czy obecna sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego obniża wiarygodność i rangę Polski na arenie międzynarodowej?".

Trybunał Konstytucyjny. Nowy sondaż, zapytano o wpływ sporu wokół TK

Niemal 4/5 respondentów odpowiedziało na tak zadane pytanie pozytywnie - taką odpowiedź wskazało 77,8 proc. badanych. Więcej niż połowa, bo 53,3 proc. respondentów, wybrała przy tym opcję "zdecydowanie się zgadzam". Kolejne 24,5 proc. "raczej się zgadza".

12,8 proc. jest przeciwnego zdania, z czego większa część (8,4 proc.) "raczej się nie zgadza". Opcję "zdecydowanie się nie zgadzam" wybrało 4,4 proc. badanych. 9,4 proc. respondentów nie ma w tej kwestii zdecydowanej opinii.

Najbardziej negatywnie wpływ ostatnich wydarzeń na pozycję Polski na arenie międzynarodowej ocenili wyborcy opozycji - Prawa i Sprawiedliwości, obu Konfederacji oraz Razem.

W tej grupie 86 proc. wybrało odpowiedź pozytywną, przy czym w przypadku 70 proc. respondentów była to odpowiedź "zdecydowanie się zgadzam". Żaden z ankietowanych nie wybrał opcji "zdecydowanie się nie zgadzam", "raczej się nie zgadzam" wskazało z kolei 7 proc. Pozostałe 7 proc. nie ma jasnej opinii.

Kryzys wokół TK. Wyborcy koalicji rządzącej krytyczni

Wyborcy koalicji rządzącej prezentują nieco mniej negatywny ogląd wpływu niedawnych zdarzeń, jednak także w tej grupie zdecydowanie przeważają odpowiedzi twierdzące.

Łącznie 77 proc. zwolenników partii rządzących wskazuje, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego osłabia pozycję Polski. 44 proc. zdecydowanie podziela tę opinię, a 33 proc. raczej się z nią zgadza.

Przeciwnego zdania jest 18 proc. respondentów w tej grupie, z czego 8 proc. raczej się nie zgadza, a 10 proc. zdecydowanie się nie zgadza. 5 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniu 2 listopada 2026 r. Badanie przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków (n=1000).



