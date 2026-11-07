Miażdżąca ocena Polaków w nowym sondażu. Zapytano o wpływ kryzysu wokół TK

Dorota Hilger

Dorota Hilger

Niemal 80 proc. Polaków uważa, że ostatnie wydarzenia wokół Trybunału Konstytucyjnego osłabiają pozycję naszego kraju na arenie międzynarodowej - wynika z nowego sondażu dla WP. Taka opinia wyraźnie przeważa zarówno wśród wyborców opozycji, jak i obecnej koalicji rządzącej.

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Trybunał Konstytucyjny. Nowy sondaż, miażdżąca ocena PolakówBeata Zawrzel Reporter

W skrócie

  • Niemal 80 proc. Polaków uważa, że obecny kryzys wokół Trybunału Konstytucyjnego negatywnie wpływa na pozycję Polski na arenie międzynarodowej.
  • Z sondażu United Surveys wynika, że aż 77,8 proc. ankietowanych ocenia sytuację wokół TK jako szkodliwą dla wiarygodności naszego kraju.
  • Negatywną ocenę podziela 86 proc. wyborców opozycji oraz 77 proc. zwolenników obecnej koalicji rządzącej.
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W najnowszym sondażu przeprowadzonym przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski zapytano Polaków "czy obecna sytuacja wokół Trybunału Konstytucyjnego obniża wiarygodność i rangę Polski na arenie międzynarodowej?".

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Niemal 4/5 respondentów odpowiedziało na tak zadane pytanie pozytywnie - taką odpowiedź wskazało 77,8 proc. badanych. Więcej niż połowa, bo 53,3 proc. respondentów, wybrała przy tym opcję "zdecydowanie się zgadzam". Kolejne 24,5 proc. "raczej się zgadza".

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Dorota Hilger

12,8 proc. jest przeciwnego zdania, z czego większa część (8,4 proc.) "raczej się nie zgadza". Opcję "zdecydowanie się nie zgadzam" wybrało 4,4 proc. badanych. 9,4 proc. respondentów nie ma w tej kwestii zdecydowanej opinii.

Najbardziej negatywnie wpływ ostatnich wydarzeń na pozycję Polski na arenie międzynarodowej ocenili wyborcy opozycji - Prawa i Sprawiedliwości, obu Konfederacji oraz Razem. 

W tej grupie 86 proc. wybrało odpowiedź pozytywną, przy czym w przypadku 70 proc. respondentów była to odpowiedź "zdecydowanie się zgadzam". Żaden z ankietowanych nie wybrał opcji "zdecydowanie się nie zgadzam", "raczej się nie zgadzam" wskazało z kolei 7 proc. Pozostałe 7 proc. nie ma jasnej opinii.

Kryzys wokół TK. Wyborcy koalicji rządzącej krytyczni

Wyborcy koalicji rządzącej prezentują nieco mniej negatywny ogląd wpływu niedawnych zdarzeń, jednak także w tej grupie zdecydowanie przeważają odpowiedzi twierdzące. 

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Dorota Hilger

Łącznie 77 proc. zwolenników partii rządzących wskazuje, że sprawa Trybunału Konstytucyjnego osłabia pozycję Polski. 44 proc. zdecydowanie podziela tę opinię, a 33 proc. raczej się z nią zgadza.

Przeciwnego zdania jest 18 proc. respondentów w tej grupie, z czego 8 proc. raczej się nie zgadza, a 10 proc. zdecydowanie się nie zgadza. 5 proc. badanych nie ma zdania w tej kwestii.

Sondaż został zrealizowany przez United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski w dniu 2 listopada 2026 r. Badanie przeprowadzono metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie tysiąca dorosłych Polaków (n=1000).

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