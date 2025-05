Miasto Gdańsk reaguje na tekst Interii. "Wzywamy pana Karola Nawrockiego"

Karol Nawrocki zobowiązał się do dożywotniej opieki nad Jerzym Ż. - wynika z dokumentu, do którego dotarła Interia. Nawrocki na piśmie zapewnił, że będzie łożył na utrzymanie pana Jerzego, a po jego śmierci zajmie się pogrzebem.

- W związku z informacjami, które pojawiły się dzisiaj na portalu Interia - dotyczącymi oświadczenia pana Karola Nawrockiego - wysyłamy jako miasto Gdańsk wezwanie do zawarcia umowy z zapytaniem, czy pan Karol Nawrocki nadal zobowiązuje się do dożywotniego utrzymania pana Jerzego Ż., dokładnie tak, jak w treści oświadczenia z dnia 10 sierpnia 2021 r., które dzisiaj zobaczyliśmy - zapowiedział w piątek rzecznik prezydenta Gdańska Daniel Stenzel .

Urzędnik tłumaczył również, że jeśli Karol Nawrocki podtrzyma deklarację opieki nad Jerzym Ż. wówczas "będzie trzeba tą sprawę rozliczyć". - W tym momencie mówimy o okresie od 2021 roku (...) Jeśli chodzi o sam pobyt w DPS-ie to jest to około ośmiu tysięcy złotych miesięcznie - wyliczył.

- Skoro są tutaj wątpliwości po stronie Karola Nawrockiego, powinny być także wątpliwości po stronie notariusza - tak przynajmniej twierdzą nasi specjaliści. Stąd to zawiadomienie do Rady Izby Notarialnej - komentował rzecznik.

- Dzisiaj również miasto Gdańsk wysyła do Prokuratury Rejonowej Gdańsk-Śródmieście zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w pkt. 1 poświadczenia nieprawdy w aktach notarialnych, w pkt. 2 działania na szkodzie pana Jerzego poprzez doprowadzenie go do niekorzystnego rozporządzania jego mieniem, i w pkt. 3 działania na szkodę gminy miasta Gdańska, poprzez doprowadzenie do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz jego najemcy, uzyskując 90 proc. bonifikatę od ceny sprzedaży, działając z zamiarem przejęcia własności - dodał Stenzel.