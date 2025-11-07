W skrócie Donald Tusk poinformował, że prezydent odmówił podpisania promocji dla 136 kandydatów na pierwszy stopień oficerski.

Tusk podkreślił, że decyzja dotyczyła młodych patriotów gotowych służyć Polsce w służbach specjalnych.

Premier oraz Tomasz Siemoniak ocenili odmowę jako kolejny akt sporu prezydenta z rządem oraz zagrożenie dla systemu bezpieczeństwa państwa.

- Dzisiaj o tej porze miałem być gdzie indziej. Miałem być w miejscu, gdzie promocję na pierwszy stopień oficerski miało otrzymać 136 dzielnych Polek i Polaków, przyszłych wywiadowców z Kontrwywiadu Wojskowego, z Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego - powiedział Donald Tusk w nagraniu opublikowanym w piątek na platformie X kilka minut przed godziną 13.

Tusk: Prezydent odmówił podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski

Premier dodał, że tego typu wnioski płyną do Kancelarii Prezydenta przed każdym 11 listopada. - Ci młodzi ludzie po studiach, po kursach oficerskich idą tam nie dla kariery, to są patrioci. Wszyscy czekali na te pierwsze stopnie oficerskie - oni, przyszli bohaterowie, ich rodziny, ich matki - wymieniał.

Zdaniem Tuska osoby te, które nie otrzymają teraz nominacji, to patrioci, którzy chcą ich tylko po to, by służyć Polsce. - I oni właśnie, przed 11 listopada, mieli dostać promocję na pierwszy stopień oficerski. Nie dostaną tej promocji, nie wiem dlaczego - przekazał.

Donald Tusk uderza w Karola Nawrockiego. "Dalszy ciąg wojny z rządem"

- Tym razem pan prezydent uznał, że nie podpisze tych promocji. To taki dalszy ciąg jego wojny z polskim rządem. Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów - podkreślił Donald Tusk.

"Bezprecedensowa odmowa prezydenta podpisania promocji na pierwszy stopień oficerski w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służbie Kontrwywiadu Wojskowego. Cios w system bezpieczeństwa państwa i uderzenie w ludzi chcących służyć Polsce" - zareagował na wypowiedź premiera minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak.

Pierwszy stopień oficerski nadaje w Polsce prezydent na wniosek ministra obrony narodowej.

"Nie przypominam sobie w historii..."

Wpis w sprawie zamieścił także Jacek Dobrzyński. "Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służby Kontrwywiadu Wojskowego z pełną odpowiedzialnością ślubują strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia" - napisał na X.

"Nie przypominam sobie w historii tych służb, żeby którykolwiek prezydent odmówił podpisania im nominacji oficerskich. Rozmawiałem z funkcjonariuszami ABW i SKW. Zaskoczenie i przykrość - to za mało żebym mógł wyrazić to, co oni teraz czują" - podkreślił rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych

