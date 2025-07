Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do Sądu Rejonowego w Myszkowie, akt oskarżenia przeciwko 75-letniej Teresie D. - poinformował prok. Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Sprawa dotyczy ukrywania przez kobietę sprawcę potrójnego zabójstwa w Borowcach - Jacka Jaworka . 75-latka to ciotka mężczyzny.

"Przesłuchiwana wielokrotnie przez prokuratora Teresa D. częściowo przyznała się do zarzucanego jej przestępstwa i wyjaśniła, że Jacek J. przyszedł do niej 1 listopada 2023 roku w godzinach wieczornych. Ponadto oświadczyła, że nikomu nie powiedziała, że Jacek J. przebywał u niej oraz że ukrywanie go wynikało ze strachu o własne życie" - przekazano w komunikacie.