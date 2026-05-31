W skrócie Warszawski adwokat został zatrzymany w związku z serią fałszywych alarmów. Prawnik może zostać wydalony z zawodu.

Mężczyzna usłyszał siedem zarzutów i decyzją sądu tymczasowo aresztowano go na trzy miesiące. W jego miejscu zamieszkania znaleziono sprzęt elektroniczny, dokumenty innych osób oraz broń i amunicję.

Służby w sprawie fałszywych alarmów zatrzymały już sześć osób, wobec pięciu zastosowano tymczasowy areszt.

O zatrzymaniu mężczyzny poinformował w niedzielę z rana minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński. "Kolejny zatrzymany ws. fałszywych alarmów i podszywania się pod inne osoby. Tym razem w innej sprawie niż te ostatnio" - przekazał szef MSWiA dodając, że zatrzymany to "znany warszawski adwokat".

Policja przekazała, że 48-latek usłyszał siedem zarzutów i został aresztowany na trzy miesiące, a w jego mieszkaniu funkcjonariusze znaleźli laptopy, pendrivy, karty pamięci, telefony komórkowe, odznaki służb, a także różnego rodzaju broń i amunicję. Podczas przeszukania policjanci znaleźli też prawa jazdy, dowody osobiste, karty pobytu należące do innych osób. W samochodzie 48-latka policjanci odkryli amunicję i 10 pocisków artyleryjskich.

Mężczyźnie grozi kara do ośmiu lat pozbawienia wolności. Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska przekazała w rozmowie z PAP, że zatrzymanemu mężczyźnie grozi wydalenie z zawodu.

Adwokat zatrzymany. Okręgowa Rada Adwokacka zapowiada działania

- W związku z tym, że stawiane są tak poważne zarzuty, jak również z faktem, że jest on tymczasowo aresztowany, w najbliższym czasie będzie rozpoznawany wniosek o zawieszenie go w czynnościach adwokackich - poinformowała Gajowniczek-Pruszyńska.

W związku z tym zostanie wyznaczony zastępca, który będzie zajmował się wszystkimi bieżącymi sprawami, które prowadził zatrzymany adwokat.

- Równolegle będzie toczyło się postępowanie dyscyplinarne. Biorąc pod uwagę wagę tych zarzutów - jeśli oczywiście postępowanie dowodowe potwierdzi te doniesienia i niezależnie od kary wymierzonej przez sąd powszechny - adwokatowi może grozić także wydalenie z zawodu - powiedziała dziekan.

Zdaniem Gajowniczek-Pruszyńskiej, jeśli zarzuty się potwierdzą, taki krok jest wielce prawdopodobny, podkreśliła jednak że sprawa jest na wczesnym etapie.

Dziekan zaznaczyła, że wydalenie z zawodu to najwyższa kara, jaka może spotkać adwokata. Ale - jak podkreśliła - muszą być dochowane wszelkie procedury i musi zostać przeprowadzone postępowanie karne i dyscyplinarne.

- Ale rzeczywiście przypadek jest drastyczny i oczywiście odosobniony - oceniła i dodała, że nie zna prawnika i "nie jest to na pewno adwokat, który jest osobą publicznie znaną w środowisku".

Sześć osób zatrzymanych ws. fałszywych alarmów

W sprawie fałszywych alarmów służby zatrzymały już w sumie sześć osób. Wobec pięciorga zatrzymanych zastosowano środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Do fałszywych alarmów dochodziło w ostatnim czasie wielokrotnie. Zgłaszane one były m.in. w urzędach, jednostkach policji, prokuraturach, szpitalach, szkołach, uczelniach, centrach handlowych oraz firmach prywatnych. Fałszywe alarmy zgłoszono również m.in. w domu rodzinnym prezydenta Karola Nawrockiego, domu redaktora naczelnego telewizji Republika Tomasza Sakiewicza czy byłego szefa BBNSławomira Cenckiewicza.

18 maja MSWiA poinformowało, że między 10 a 15 maja doszło do 12 interwencji funkcjonariuszy służb policji związanych ze zgłoszeniami dotyczącymi "czy to podłożenia ładunków wybuchowych, czy zagrożenia zdrowia i życia".

Po tych wydarzeniach MSWiA powołało zespół, w skład którego wchodzą specjaliści ds. cyberbezpieczeństwa, specjaliści NASK-u i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.





