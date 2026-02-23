Miał szpiegować w Polsce. Białorusin usłyszał zarzut
Zarzut brania udziału w działalności białoruskiego wywiadu poprzez rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej usłyszał obywatel tego państwa Pavlov T. Jak przekazała Prokuratura Krajowa wobec zatrzymanego zastosowano areszt tymczasowy.
Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że zatrzymany 9 lutego tego roku przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego obywatel Białorusi Pavlov T. usłyszał zarzut.
Funkcjonariusze ABW ujęli mężczyznę dzięki m.in. współpracy ze służbami niemieckimi (BfV) i litewskimi (VSD).
ABW zatrzymała Białorusina. Pavlov T. usłyszał zarzut
Mężczyzna został doprowadzony do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.
"W dniu 10 lutego 2026 r. prokurator przedstawił Pavlovowi T. zarzut brania udziału w okresie od czerwca 2024 r. do lutego 2026 r., na terenie Polski, Niemiec i Litwy, w działalności białoruskiego wywiadu poprzez rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej, a także ważnych obiektów dla obronności RP i sojuszu NATO" - czytamy.
Białorusin został przesłuchany w charakterze podejrzanego.
Dzień później sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.
"Przestępstwo z art. 130 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat" - przekazano w komunikacie.
Prokuratura podkreśliła, że śledztwo "ma charakter rozwojowy".