Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że zatrzymany 9 lutego tego roku przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego obywatel Białorusi Pavlov T. usłyszał zarzut.

Funkcjonariusze ABW ujęli mężczyznę dzięki m.in. współpracy ze służbami niemieckimi (BfV) i litewskimi (VSD).

ABW zatrzymała Białorusina. Pavlov T. usłyszał zarzut

Mężczyzna został doprowadzony do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

"W dniu 10 lutego 2026 r. prokurator przedstawił Pavlovowi T. zarzut brania udziału w okresie od czerwca 2024 r. do lutego 2026 r., na terenie Polski, Niemiec i Litwy, w działalności białoruskiego wywiadu poprzez rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej, a także ważnych obiektów dla obronności RP i sojuszu NATO" - czytamy.

Białorusin został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

Dzień później sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

"Przestępstwo z art. 130 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat" - przekazano w komunikacie.

Prokuratura podkreśliła, że śledztwo "ma charakter rozwojowy".

