Miał szpiegować w Polsce. Białorusin usłyszał zarzut

Zarzut brania udziału w działalności białoruskiego wywiadu poprzez rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej usłyszał obywatel tego państwa Pavlov T. Jak przekazała Prokuratura Krajowa wobec zatrzymanego zastosowano areszt tymczasowy.

Flagi Białorusi powiewające na masztach na tle sylwetki funkcjonariusza ABW ubranego w kamizelkę taktyczną, z wyraźnym napisem na plecach.
ABW zatrzymała obywatela Białorusi. Mężczyzna jest podejrzewany o szpiegostwoAgencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego123RF/PICSEL

Prokuratura Krajowa poinformowała w poniedziałek, że zatrzymany 9 lutego tego roku przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego obywatel Białorusi Pavlov T. usłyszał zarzut.

Funkcjonariusze ABW ujęli mężczyznę dzięki m.in. współpracy ze służbami niemieckimi (BfV) i litewskimi (VSD).

ABW zatrzymała Białorusina. Pavlov T. usłyszał zarzut

Mężczyzna został doprowadzony do Mazowieckiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Warszawie.

"W dniu 10 lutego 2026 r. prokurator przedstawił Pavlovowi T. zarzut brania udziału w okresie od czerwca 2024 r. do lutego 2026 r., na terenie Polski, Niemiec i Litwy, w działalności białoruskiego wywiadu poprzez rozpoznawanie obiektów infrastruktury krytycznej, a także ważnych obiektów dla obronności RP i sojuszu NATO" - czytamy.

    Białorusin został przesłuchany w charakterze podejrzanego.

    Dzień później sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował wobec niego trzymiesięczny areszt tymczasowy.

    "Przestępstwo z art. 130 § 1 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od 5 lat" - przekazano w komunikacie.

    Prokuratura podkreśliła, że śledztwo "ma charakter rozwojowy".

