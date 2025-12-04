"Śledztwo w tej sprawie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi prowadzą funkcjonariusze CBA" - przekazał Dobrzyński na platformie X.

R. był wiceministrem finansów w rządzie Beaty Szydło w latach 2015-2016.

Po odejściu z rządu R. był do 2020 roku był członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy prezydencie Andrzeju Dudzie.

Afera z udziałem byłego ministra finansów. Śledztwo trwało kilka lat

Śledztwo w sprawie Konrada R. funkcjonariusze łódzkiego CBA prowadzą od 2022 roku. Jak informują służby, podejrzany miał powoływać się na swoje liczne wpływy m.in. w Kancelarii Premiera ówczesnego rządu, Narodowym Banku Polskim czy Komisji Nadzoru Finansowego.

Od lipca 2019 r. do maja 2023 r. Konrad R. miał nielegalnie przyjąć w sumie 1,572,961 zł.

Po przyjęciu korzyści majątkowych były wiceminister miał pośredniczyć w załatwieniu różnych spraw, takich jak spór prawny między spółkami z sektora prywatnego, a spółką Skarbu Państwa.

Konrad R. usłyszał zarzut z art. 230 § 1 kk dotyczący przyjęcia korzyści majątkowej, powołując się na wpływy w instytucjach państwowych. Byłemu wiceministrowi grozi kara pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat.

Prokurator nie zastosował wobec podejrzanego żadnych środków zapobiegawczych.

