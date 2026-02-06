Miał przygotowywać "masowy zamach". 18-latek zatrzymany

Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Tarnobrzegu prok. Andrzej Dubiel przekazał, że 18-latek odpowie przed sądem za przygotowania do udziału w masowym zamachu "skierowanym przeciwko grupie ludności podjętym w celu wykonania lub wsparcia polityki Państwa Islamskiego i organizacji radykalnych dżihadystów".

Prokuratura zarzuciła mężczyźnie także publiczne nawoływanie w internecie do popełnienia występków przeciwko życiu i zdrowiu oraz zbrodni, a także nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych i wyznaniowych. Do zarzucanych przestępstw miało dojść od listopada 2024 roku, do maja 2025 roku.

18-latek stanie przed sądem. Miał przygotowywać zamach

- Prowadzone śledztwo pozwoliło na ustalenie, że mężczyzna uzyskiwał, zbierał i przechowywał informacje, instrukcje oraz artykuły na temat broni, materiałów wybuchowych, substancji zapalających i trujących, konstrukcji, sposobu działania i wyposażania bomb oraz metod tworzenia, umieszczania i detonowania ładunków wybuchowych - wymienił prok. Dubiel.

Dodał, że oskarżony miał też artykuły i informacje pochwalające i propagujące dżihad, Państwo Islamskie i akcje zbrojne islamistów. - Jednocześnie posiadał też notatki i zapiski wskazujące na osoby, które trzeba zabić, za pomocą jakiej broni oraz w jaki sposób dokonać zamachu na jedną ze szkół na terenie województwa podkarpackiego - zaznaczył prokurator.

Z informacji przekazanych przez prok. Dubiela wynika, że mężczyzna przyznał się do publicznego nawoływania do popełnienia przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, ale zanegował swoje sprawstwo w zakresie czynienia przygotowań do udziału w zamachu.

Od czerwca 2025 r. 18-latek przebywa w areszcie. Za zarzucane przestępstwa grozi mu kara łączna do 18 lat pozbawienia wolności.

