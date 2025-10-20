"W czerwcu usłyszał zarzuty za grożenie mi śmiercią, w październiku próbował podpalić siedzibę Platformy. Bąkiewicz i Kaczyński muszą być zadowoleni. To na ich wiecu kilka dni wcześniej pierwszy krzyczał, by nie bać się sądów, wyrwać chwasty i rzucać napalm, by nie odrosły" - napisał premier Donald Tusk.

Wpis Tuska pojawił się niedługo po komunikacie policji na temat zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kierowanie gróźb karalnych i próbę podpalenia budynku przy ulicy Wiejskiej 12A w Warszawie, w którym mieści się biuro krajowe Platformy Obywatelskiej.

Rozwiń

"Krzysztof B. w maju tego roku został zatrzymywany do gróźb karalnych na portalu X w kierunku zabójstwa premiera Donalda Tuska. Sprawa w czerwcu trafiła do sądu z aktem oskarżenia. Czynności w toku" - podała policja w komunikacie.

Manifestacja PiS przeciwko migracji. Bąkiewicz o "wyrywaniu chwastów"

W swoim wpisie premier nawiązał do zgromadzenia "STOP nielegalnej imigracji", do którego doszło w sobotę 11 października. W manifestacji zorganizowanej przez PiS na placu Zamkowym brał udział m.in. Robert Bąkiewicz. - Te chwasty trzeba z polskiej ziemi powyrywać i napalm na tę ziemię rzucać, żeby nigdy nie odrosły - krzyczał ze sceny.

Stołeczna prokuratura uznała, że słowa Bąkiewicza noszą znamiona przestępstwa i podjęła decyzję o wszczęciu postępowania w tej sprawie. Dochodzenie dotyczy art. 255 ust. 2 Kodeksu karnego, mówiącego o publicznym nawoływaniu do popełnienia zbrodni.

Wkrótce więcej informacji...

Tusk na czele "nowej formacji". Szczerba w ''Gościu Wydarzeń'': Zaczynamy bardzo konsekwentny marsz w kierunku roku 2027 Polsat News Polsat News