W skrócie Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali 23-letniego mieszkańca województwa lubelskiego podejrzanego o planowanie zamachu na czołowych polskich polityków.

Mężczyźnie przedstawiono zarzuty związane z podjęciem czynności mających stworzyć warunki do dokonania ludobójstwa, przygotowaniem do przestępstw przeciwko pokojowi i ludzkości oraz publicznym nawoływaniem do popełnienia przestępstwa.

Na terenie posesji 23-latka przeprowadzono przeszukanie z udziałem psa Straży Granicznej w celu sprawdzenia, czy nie ukryto tam niebezpiecznych przedmiotów, a sąd zastosował tymczasowy areszt na 30 dni.

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Mężczyźnie grozi 20 lat więzienia. Chodzi o 23-letniego obywatela województwa lubelskiego.

Jak podaje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, funkcjonariusze ujawnili na jednej z platform internetowych szczególnie niepokojący wpis. Zawierał on apel o wyeliminowania wielu osób oraz pytanie o możliwość zorganizowania skoordynowanego zamachu - jak się później okazało, na życie czołowych polskich polityków.

Wpis - jak podano - został zamieszczony na grupie o tematyce broni palnej. To właśnie charakter publikacji oraz miejsce jej zamieszczenia sprawiły, że funkcjonariusze podjęli działania mające na celu ustalenie autora.

CBZC ustaliło autora wpisu. 23-latek zatrzymany w miejscu zamieszkania

Przeprowadzone w dalszej kolejności ustalenia wykazały, że za publikację odpowiada 23-letni mieszkaniec województwa lubelskiego. Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości udali się do jego miejsca zamieszkania, gdzie mężczyzna został zatrzymany.

Na miejscu obecny był również prokurator Prokuratury Rejonowej Kraków-Śródmieście Wschód w Krakowie. Przedstawił on 23-latkowi zarzuty dotyczące "podjęcia czynności mających stworzyć warunki do przedsięwzięcia czynu zmierzającego bezpośrednio do dokonania ludobójstwa".

Mężczyzna usłyszał także zarzut przygotowania do przestępstw przeciwko pokojowi, ludzkości oraz przestępstw wojennych. Trzeci zarzut dotyczy publicznego nawoływania do popełnienia przestępstwa.

Podejrzenie ukrytej broni. Na miejsce wezwano psa Straży Granicznej

W związku z obawą, że mężczyzna mógł ukryć na terenie posesji przedmioty służące do popełnienia zarzucanych mu przestępstw, na miejsce wezwano przewodnika psa wyspecjalizowanego w wyszukiwaniu broni i materiałów wybuchowych.

Pies wraz z przewodnikiem został skierowany tam przez placówkę Straży Granicznej. Funkcjonariusze sprawdzali w ten sposób, czy na posesji nie znajdują się przedmioty, które mogłyby mieć związek ze sprawą.

Zgromadzone przez śledczych ustalenia stały się podstawą do dalszych działań procesowych wobec 23-latka.

Na wniosek prokuratora Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia zastosował wobec mężczyzny środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. 23-latek został aresztowany na okres 30 dni.



