W skrócie Policja zatrzymała w Obornikach 46-latka podejrzanego o nawoływanie w internecie do zabójstwa przedstawicieli władz państwowych, w tym premiera i marszałka Sejmu.

Wcześniej MSWiA otrzymało informację o możliwym zamachu na Donalda Tuska i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza.

Na Dolnym Śląsku zatrzymano około 60-letniego mężczyznę podejrzanego o kontakty z radykalną organizacją planującą atak z użyciem broni palnej.

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Z informacji podanych przez Adama Szłapkę, otwiera się w nowym oknie na platformie społecznościowej X wynika, że ujęto kolejną osobę, która planowała zamach na władze państwowe. Tym razem celem ataku miał być oprócz premiera m.in. marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, otwiera się w nowym oknie.

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W niedzielę MSWiA, otwiera się w nowym oknie podało, że do policji wpłynęła informacja dotycząca możliwego zamachu na premiera Donalda Tuska, otwiera się w nowym oknie i wicepremiera Władysława Kosiniaka-Kamysza, otwiera się w nowym oknie.

Nawoływał do zamachu na Tuska. Policja zatrzymała kolejną osobę

Rzeczniczka prasowa MSWiA Karolina Gałecka informowała wówczas podczas konferencji prasowej, że zgłoszenie zostało przesłane do funkcjonariuszy za pośrednictwem Służby Ochrony Państwa.

W Centrum Antyterrorystycznym Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zwołano spotkanie przedstawicieli służb podległych MSWiA: policji, Służby Ochrony Państwa, otwiera się w nowym oknie oraz ABW.

W niedzielę po południu poinformowano o zatrzymaniu podejrzanego na Dolnym Śląsku. To około 60-letni mężczyzna.

Szef MSWiA uściślił, że służby trafiły na jego ślad przez dokładną analizę treści, "które zawarte zostały w internecie". - Cały czas trwają czynności procesowe, badane są kontakty tego człowieka, jego aktywność w internecie i na podstawie tego pewnie służby będą podejmować kolejne decyzje - powiedział Marcin Kierwiński.

We wtorek mężczyzna zostanie przesłuchany w warszawskiej prokuraturze okręgowej.

"Osoba aktywna na grupach skrajnych". Szef MSWiA o podejrzanym

Polsat News dotarł do treści zgłoszenia, z której wynika, że za zamachem na życie ważnych polityków z użyciem broni palnej stała radykalna organizacja. Miała ona poszukiwać osób gotowych do przeprowadzenia ataku.

- Na pewno jest to osoba, która była bardzo aktywna na różnego rodzaju grupach skrajnych, głoszących skrajne poglądy (...) posługujące się bardzo nienawistnym językiem, wzywające do przemocy i nienawiści w życiu publicznym - przekazał Kierwiński.

Do zatrzymania 60-latka odniósł się w mediach społecznościowych szef rządu. Premier podziękował "za szybkie i zdecydowane działanie".



