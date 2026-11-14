W skrócie
- Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia przed gęstymi mgłami w siedmiu województwach, które będą obowiązywać od sobotniego wieczora do niedzieli.
- Alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem obejmą część województwa dolnośląskiego i opolskiego, gdzie porywy wiatru mogą osiągnąć prędkość do 80 kilometrów na godzinę.
- Prognozy na weekend wskazują na nocne przymrozki w niemal całym kraju, z temperaturą spadającą w Tatrach nawet do minus pięciu stopni Celsjusza.
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Gęste mgły prognozowane są w województwie wielkopolskim i lubuskim, a także w części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego i łódzkiego.
Alerty obowiązywać będą od godz. 21 w sobotę i potrwają do godz. 8 w niedzielę.
Pogoda w Polsce. Gęste mgły i alerty IMGW
IMGW prognozuje gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 m.
Alerty przed silnym wiatrem obejmą natomiast obszar części województwa dolnośląskiego i opolskiego. Będą one obowiązywały w niedzielę od godz. 4 nad ranem, do godz. 16. Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 45 km/h, w porywach do 80 km/h, z kierunków południowych.
Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.
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Pogoda na weekend. Nocą czekają nas przymrozki
W sobotę na terenie niemal całej Polski występuje zachmurzenie, a miejscami również opady deszczu. Temperatura wynosi od 3 stopni na Podhalu do 8 na zachodzie kraju i na Pomorzu. Na południowym zachodzie kraju możne również mocniej zawiać.
Nocą oprócz mgieł może pojawić się też przymrozek na terenie niemal całej Polski. Najcieplej będzie na północy kraju - w okolicach zera stopni. W centrum termometry mogą wskazać jeden lub dwa stopnie na minusie, natomiast w Tatrach temperatura może spaść nawet do -5 stopni.
Niedziela powinna być dosyć słoneczna. Zachmurzenie może wystąpić jedynie w górach i nad morzem. Termometry wskażą od 4 stopni w Suwałkach, do 8 stopni na zachodzie, południowym zachodzie oraz na Podkarpaciu.