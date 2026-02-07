W skrócie Mężczyzna z województwa łódzkiego wielokrotnie dzwonił na numer alarmowy 112 w sprawie Zbigniewa Ziobry i nie chciał się rozłączyć mimo poleceń operatora.

Policja nałożyła na 33-latka mandat za blokowanie linii alarmowej, którego nie przyjął, przez co sprawa trafi do sądu.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą został wydany w związku z zarzutami o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą i nieprawidłowościami w Funduszu Sprawiedliwości.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W piątek wydano list gończy za Zbigniewem Ziobrą. W komunikacie prokuratury przekazano, że list został wydany celem przeprowadzenia z udziałem polityka czynności procesowych, ponieważ - jak wskazano - dotychczas nie udało się ich zrealizować z uwagi na nieustalenie miejsca pobytu podejrzanego.

List gończy został opublikowany przez Komendę Stołeczną Policji - zawiera on dane oraz wizerunek Zbigniewa Ziobry. W komunikacie podano także numery telefonów, pod którymi można zgłaszać informacje dotyczące polityka, jednym z nich jest numer alarmowy 112.

List gończy za Zbigniewem Ziobrą. Mężczyzna dzwonił na policję, blokował numer alarmowy

Tymczasem łódzka policja przekazała w sobotę informacje o incydencie związanym właśnie z dzwonieniem na jeden z podanych numerów. "6 stycznia 2025 roku (najprawdopodobniej chodzi o 6 lutego tego roku - red.) łódzcy policjanci podjęli interwencję wobec mężczyzny, który blokował numer alarmowy 112" - podano w komunikacie.

Jak czytamy, 33-latek zgłaszał potrzebę podjęcia działań wobec Zbigniewa Ziobry, jednak po przekazaniu swojej prośby "nie chciał się rozłączyć pomimo polecenia ze strony operatora linii 112".

Mimo że rozmówca informował mężczyznę, że numer alarmowy przeznaczony jest do obsługi nagłych zdarzeń, a także zwracał uwagę na konieczność nieblokowania linii alarmowej, 33-latek kontynuował połączenie.

W związku z zachowaniem zgłaszającego, policjanci udali się do miejsca pobytu mężczyzny. "Ponieważ w rozmowie z policjantami oświadczył, że nie zaprzestanie swoich działań i dalej będzie dzwonił na numer 112, funkcjonariusze podjęli decyzję o nałożeniu na niego mandatu karnego" - przekazali mundurowi.

Mężczyzna odmówił przyjęcia mandatu, w związku z czym sprawa trafi do sądu.

Afera Funduszu Sprawiedliwości. Sąd chce tymczasowego aresztu dla Ziobry

W opublikowanym komunikacie łódzcy policjanci przypomnieli, że numer alarmowy 112 "służy do zgłaszania sytuacji nagłych, w których zagrożone jest zdrowie lub życie".

Jak dodano, długotrwałe lub powtarzające się blokowanie linii może utrudnić lub opóźnić przyjęcie zgłoszenia od osób rzeczywiście potrzebujących pilnej pomocy.

Zanim prokurator wydał list gończy za Zbigniewem Ziobrą - który przebywa na Węgrzech, gdzie dostał azyl polityczny - w czwartek sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu polityka na trzy miesiące.

Prokuratura zarzuca byłemu ministrowi sprawiedliwość w rządzie Prawa i Sprawiedliwości m.in., że kierował zorganizowaną grupą przestępczą i wykorzystywał swoje stanowisko do działań o charakterze przestępczym. Zbigniew Ziobro miał popełnić łącznie 26 przestępstw - część z nich dotyczy nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Brudziński w "Gościu Wydarzeń" o liście gończym za Ziobrą: Należy przeczekać tę kryptodyktaturę Polsat News