W skrócie Metropolita warszawski abp Adrian Galbas w liście do wiernych zachęcił do ograniczenia korzystania z mediów elektronicznych podczas Wielkiego Postu.

Środa Popielcowa rozpoczyna 40-dniowy okres Wielkiego Postu w Kościele katolickim, a list arcybiskupa zostanie odczytany w niedzielę we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej.

Abp Galbas wskazał na potrzebę duchowej odnowy, unikania zabaw, zaapelował też o zaangażowanie w V Synod Archidiecezji Warszawskiej.

Środa Popielcowa, która rozpoczyna w Kościele katolickim 40-dniowy okres Wielkiego Postu, przypada w tegorocznym kalendarzu liturgicznym na 18 lutego. Metropolita warszawski abp Adrian Galbas napisał list do wiernych, w którym przypomniał, że okres postu to czas "duchowej odnowy".

List zostanie odczytany w najbliższą niedzielę 22 lutego we wszystkich kościołach archidiecezji warszawskiej.

Wielki Post. Arcybiskup apeluje o unikanie zabaw

Zachęcając do wyjścia wzorem Chrystusa na pustynię, wyjaśnił, że nie oznacza to opuszczenia swojego miejsca zamieszkania, a znalezienie czasu na wewnętrzną ciszę i modlitwę.

"Pustynia jest miejscem milczenia i samotności; to oddalenie od spraw codziennego życia, od hałasu i powierzchowności. Pustynia jest miejscem Absolutu, miejscem wolności, stawiającym człowieka w obliczu pytań ostatecznych (…), jest miejscem łaski. (...) Człowiek spotyka tam swego Stwórcę. Wielkie sprawy zaczynają się na pustyni, w milczeniu i ubóstwie" - napisał abp Galbas, cytując kard. Ratzingera, późniejszego papieża Benedykta XVI.

Wśród oferowanych przez Kościół katolicki w Wielkim Poście propozycji duszpasterskich wskazał rekolekcje parafialne, Gorzkie żale czy medytację Słowa Bożego podczas nabożeństw drogi krzyżowej.

Metropolita warszawski zachęcił do unikania "gwałtownej rozrywki, udziału nie tylko w hucznych zabawach, ale w ogóle w zabawach".

Abp Galbas wskazał na "post od ekranów"

"Bądźmy też bardziej oszczędni w korzystaniu z mediów. Nie trzeba poświęcać im tyle czasu, nie muszą tak bardzo angażować naszych emocji i naszych nerwów. W Wielkim Poście nie trzeba pościć jedynie od pokarmów. Post od ekranu jest równie pożyteczny, a dziś w rozkołysanym informacyjnie świecie - jest tym bardziej naglący" - ocenił abp Galbas.

Zachęcił też do zaangażowania się w zbliżający się V Synod Archidiecezji Warszawskiej.

"Chodzi o to, by spokojnie - w parafiach i wspólnotach poza- i ponadparafialnych - porozmawiać o naszym lokalnym Kościele. Zadajmy sobie proste pytanie: co jest w nim dobre, a zatem wymaga umocnienia i kontynuowania, a co potrzebuje jakiejś zmiany?" - napisał.

Metropolita warszawski wyjaśnił, że "słuchanie synodalne wymaga powstrzymania osądu, domaga się cierpliwości i pokory".

"Odwaga rozumienia wymaga cierpliwego i pokornego wchodzenia w sposób myślenia innych, a więc przekraczania własnych schematów, uprzedzeń czy teologicznych uproszczeń. To wymaga duchowej przemiany: uznania, że nie wszystko jeszcze wiem i że moje rozumienie sprawy - jeśli nie przyjmę głosu drugiego - może być niepełne. Aby tak postępować, potrzeba pracy nad pokorą, rezygnacji z kontroli i dominacji nad interpretacją rzeczywistości. Bez tego nie jest możliwe wzajemne zrozumienie, a proces synodalny może się zamienić w spór, w którym każdy szuka jedynie potwierdzenia swoich racji" - napisał.

