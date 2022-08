Meteorolodzy ostrzegają przed burzami superkomórkowymi i szkwałem. Jeden obszar szczególnie zagrożony

Polska Pogoda na dziś. Synoptycy ostrzegają: Najpierw upał, potem gwałtowne burze

Jak wynika z najnowszej prognozy IMGW, burze będą dziś występować głównie w zachodniej połowie kraju.



Pogoda na dziś. IMGW ostrzega przed burzami superkomórkowymi i szkwałami

"Z południa nadal napływać będzie ciepła, zwrotnikowa masa powietrza o bardzo dużej zawartości pary wodnej i chwiejności termodynamicznej (...) Stromy pionowy gradient temperatury przekładać się będzie na szybki rozwój komórek burzowych, natomiast korzystne warunki kinematyczne na dobrą organizację burz w układy wielokomórkowe oraz superkomórki" - podaje instytut.

Synoptycy informują, że burze mogą występować przez cały dzień, ale "najsilniejszych burz spodziewamy się wieczorem, kiedy to prognozowane są najlepsze warunki do powstania dobrze zorganizowanych układów burzowych, również w postaci linii szkwałowych z porywami wiatru do 110 km/h".



Burze superkomórkowe. Możliwy grad o średnicy 3-5 cm

Z danym IMGW wynika, że ogólnie burzom mogą towarzyszyć porywy wiatru do 100 km/h oraz opady gradu. Jeśli burze przyjmą postać superkomórkową, to opad gradowy może być duży - o średnicy do 3-5 cm. Burzom będą towarzyszyć ulewne opady deszczu - do 30-40 mm.

Wraz z przemieszczaniem się na wschód charakter burz będzie się zmieniał. W Karpatach i na Pogórzu Karpackim "będą to głównie burze pulsacyjne, z opadami deszczu do 20-30 mm, porywami wiatru do 85 km/h oraz możliwym gradem o średnicy do 2-3 cm".

Pogoda w nocy: Burze w postaci superkomórek i układów wielokomórkowych

Burze na zachodzie kraju będą się utrzymywać także w nocy. "W dalszym ciągu preferowany będzie zorganizowany charakter burz, również w postaci superkomórek i układów wielokomórkowych" - podaje IMGW.

Burzom nadal będą towarzyszyć silne porywy wiatru od 85 km/h do 110 km/h, opady deszczu od 15 do 35 mm oraz opady gradu.