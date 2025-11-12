W skrócie Sławomir Mentzen wziął udział w Marszu Niepodległości, łamiąc zakaz używania środków pirotechnicznych.

Podczas marszu odpalono race i świece dymne, mimo wcześniejszego zakazu wojewody mazowieckiego.

Przemysław Wipler zapowiedział projekt ustawy legalizującej używanie rac na zgromadzeniach publicznych.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

W związku z obchodami 11 listopada we wtorek ulicami Warszawy przeszedł Marsz Niepodległości. Wśród zgromadzonych tłumów nie zabrakło polityków, w tym także współprzewodniczącego KonfederacjiSławomira Mentzena.

Marsz Niepodległości. Sławomir Mentzen złamał zakaz, odpalił race na zgromadzeniu

Polityk jeszcze w poniedziałek zapowiadał swoją obecność na wydarzeniu w stolicy. W sieci opublikował krótkie nagranie, w którym mówił: - Chodźcie do nas, będą posłowie Konfederacji, będą nasi liderzy. Nie mówcie Kierwińskiemu, ale race też będą.

Wcześniej wojewoda mazowiecki wydał zakaz używania środków pirotechnicznych podczas obchodów Święta Niepodległości w Warszawie.

Sławomir Mentzen dotrzymał słowa o zabraniu rac na marsz w stolicy, co zostało uchwycone na zdjęciach z wtorkowego wydarzenia. Wielu ze zgromadzonych także nie dostosowało się do wydanej decyzji i przyniosło środki pirotechniczne.

Race i świece dymne odpalono już na początku Marszu Niepodległości, a na fotografiach i nagraniach z obchodów widać czerwone rozbłyski oraz chmurę dymu unoszącego się nad centrum Warszawy.

Obchody 11 listopada i zakaz środków pirotechnicznych. Wipler chce zmiany: Mamy projekt ustawy

O to, czy race powinny jednak być dozwolone na marszach i demonstracjach, pytany był w środę Przemysław Wipler, który był gościem Bogdana Rymanowskiego w programie na antenie Radia Zet.

Poseł Konfederacji odpowiedział na pytanie twierdząco. Dodał też, że "wyjątkowo nie odpalił" racy podczas wtorkowych obchodów. Jednocześnie podkreślił, iż "nie bał się, że zapłaci grzywnę".

- Mamy gotowy projekt ustawy, który legalizuje używanie rac podczas zgromadzeń publicznych. Ta sprawa powinna być zmieniona. (...) Będę chciał nadać mu (projektowi - red.) szybki bieg - mówił Wipler.

Podczas wieczornej konferencji po Marszu Niepodległości rzecznik prasowy Komendanta Stołecznego Policji insp. Robert Szumiata przekazał, że zakaz dotyczący środków pirotechnicznych "był bardzo ważny i potrzebny".

- Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych: race, petardy, petardy hukowe. To świadczy o tym, że byliśmy skuteczni, że w tej części wyeliminowaliśmy zagrożenie - podkreślił insp. Szumiata.

"Gość Wydarzeń". "Kaczyński jest nie tylko kłamcą, ale i chamem". Andruszkiewicz o słowach Mentzena Polsat News Polsat News