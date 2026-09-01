W skrócie Sławomir Mentzen skomentował propozycję zwiększenia świadczenia na szkolną wyprawkę z 300 do 800 zł, sugerując, że jest ona zgodna z postulatami Lewicy i Razem.

Przemysław Czarnek odpowiedział, że propozycja PiS wynika ze wsparcia polskich rodzin i zdrowego rozsądku, odrzucając sugestię Mentzena.

Przemysław Czarnek przedstawił też plany dotyczące wsparcia małych szkół, rozwijania nowoczesnych technologii w edukacji oraz odejścia od kolejnych zmian programowych.

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Prawo i Sprawiedliwość chce zwiększenia świadczenia na szkolną wyprawkę z 300 do 800 zł. Propozycję, ogłoszoną w związku z początkiem nowego roku szkolnego, przedstawił były minister edukacji Przemysław Czarnek.

Partia opublikowała w serwisie X wpis o treści: "300 zł to zdecydowanie za mało! Prawo i Sprawiedliwość proponuje 800 zł na wyprawkę szkolną. DOBRY START 800+ to większe wsparcie dla Rodzin".

PiS chce 800 zł na wyprawkę szkolną. Mentzen komentuje propozycję

Do propozycji PiS odniósł się Sławomir Mentzen. Lider Nowej Nadziei, który od lat krytycznie wypowiada się o rozbudowie systemu świadczeń socjalnych, skomentował pomysł krótko.

"To chyba w koalicji z Razem i Lewicą" - napisał na X. Do słów lidera Nowej Nadziei odniósł się sam Przemysław Czarnek. Polityk PiS odrzucił sugestię Mentzena dotyczącą politycznego zaplecza propozycji zwiększenia świadczenia.

"W koalicji z polskimi rodzinami i zdrowym rozsądkiem" - odpowiedział Czarnek.

Mentzen udostępnił następnie tę wypowiedź na swoim profilu w serwisie X. W komentarzu ponownie odniósł się do kwestii finansów publicznych i zasadności wprowadzania kolejnych świadczeń.

"Zdrowy rozsądek podpowiada, że jak się ogłasza alarm dla naszych finansów publicznych i krzyczy o zbyt wysokim długu, to się zaraz potem nie ogłasza nowego socjalu" - stwierdził.

Przemysław Czarnek ogłosił nowy pomysł PiS. Chodzi o edukację

W nagraniu udostępnionym na platformie X Prawa i Sprawiedliwości kandydat na premiera PiS mówił także o innych pomysłach na zmiany w szkole.

- Będziemy bronić małych szkół, zwłaszcza na wsiach i w małych miastach. Szkoła ma być sercem lokalnej wspólnoty, a nie kolejnym miejscem do likwidacji. Po trzecie, bezpieczna szkoła: pierwsza pomoc, reagowanie kryzysowe, ochrona ludności i cyberbezpieczeństwo. Wiedza, która może uratować życie - mówił Czarnek.

Czarnek wymienił też "szkołę technologiczną 2.0" i skazywał w tym kontekście na rozwój nowych technologii i wyposażenie szkół w nowoczesne pracownie.

- AI, robotyka, programowanie, druk 3D i nowoczesne pracownie dostępne dla uczniów w całej Polsce, także w szkołach ponadpodstawowych - wyliczał.

Były minister edukacji mówił również o konieczności odejścia od kolejnych zmian programowych. - Mniej eksperymentów na polskiej szkole. Czas, by wróciła do nich po prostu normalność. Więcej konkretów dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Budujemy szkołę przyszłości - dodał.



