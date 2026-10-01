W skrócie Nagranie Sławomira Mentzena dotyczące policjantek wywołało falę reakcji w mediach społecznościowych.

Szef MSWiA oraz rzeczniczka resortu skrytykowali wypowiedź Mentzena i odnieśli się do niej na platformie X.

W sieci pojawiły się liczne komentarze polityków i dziennikarzy oceniające postawę lidera Konfederacji.

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Sławomir Mentzen opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym zakpił z kobiet rozpoczynających służbę w policji. Współlider Konfederacji odniósł się do przyjęcia nowych funkcjonariuszy do dolnośląskiej policji, ale w swoim materiale skupił się konkretnie na policjantkach. Nagranie wywołało liczne komentarze w sieci.

Dolnośląska policja poinformowała kilka dni temu o przyjęciu w swoje szeregi ponad 150 nowych funkcjonariuszy. Wśród nich znalazły się również kobiety. To właśnie nowo przyjęte policjantki stały się bohaterkami nagrania opublikowanego przez Mentzena na platformie X. Polityk opatrzył wpis pytaniem: "A wy czujecie się bezpieczniej?"

- Do dolnośląskiej policji trafiło ponad 150 nowych policjantów. Od razu czuję się bezpieczniej. Gruzińskie gangi, weterani ukraińscy prosto z frontu już drżą ze strachu. Zorganizowana przestępczość po czymś takim się nie podniesie - ironizował w nagraniu Sławomir Mentzen.

Mentzen drwi z policjantek. Reakcja szefa MSWiA i rzeczniczki resortu

Do materiału odniósł się szef MSWiA Marcin Kierwiński. "Panie Mentzen, w odróżnieniu od Pana te policjantki dobrze służą Polsce" - napisał w czwartek rano na platformie X.

Reakcję zamieściła również rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. "Te kobiety, z których Pan szydzi, narażają życie i chronią ludzi, w tym Pana. Pan nosi garnitur i przynosi wstyd. Różnica klas" - stwierdziła.

Gałecka zapytała też, czy podejście Mentzena do służby kobiet w policji jest oficjalnym stanowiskiem Konfederacji "wobec kobiet służących w obronie ojczyzny".

"Policjantki w mundurze nigdy nie widziałeś?". Posypały się komentarze do Mentzena

W mediach społecznościowych pojawiły się kolejne komentarze dotyczące materiału polityka Konfederacji. Premier Donald Tusk, załączając zdjęcie policjantek, napisał krótko: "Duma!".

"Pan, panie pośle, posturą od tych policjantek chyba nie odbiega zanadto. Kto wie, czy na solo nie dostałby pan wnyków od którejś" - stwierdził Waldemar Kuczyński, komentator i były polityk.

Do nagrania odniosła się także dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. "Ja np. pamiętam, jak policjantka pod Enklawą poradziła sobie z jednym z dzisiejszych posłów Konfederacji" - napisała.

"Chłopie, policjantki w mundurze nigdy nie widziałeś, czy co?" - zwróciła się do Mentzena posłanka niezrzeszona Paulina Matysiak.

Posłanka Rozwoju Plus Monika Pawłowska również pokusiła się o komentarz. "Wiedza o policji jak na średniego TikTokera widać wzorowa" - oceniła ironicznie. "Szczypta seksizmu, kilka zdjęć dla podbicia, tylko mało korzystnych, żeby wyraźnie zabrzmiało i mamy - chlubę narodu, posła na Sejm" - skwitowała.



