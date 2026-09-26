W skrócie Sławomir Mentzen skrytykował propozycję Przemysława Czarnka dotyczącą 16-dniowych obowiązkowych szkoleń wojskowych, twierdząc, że nie zapewnią one odpowiedniego wyszkolenia rezerwistów.

Czarnek odpowiedział, że szkolenie Wojsk Obrony Terytorialnej również trwa 16 dni i wskazał na ograniczenia infrastrukturalne uniemożliwiające dłuższe ćwiczenia.

Jarosław Kaczyński podczas kongresu Armia w Stalowej Woli podkreślił potrzebę zwiększenia liczby rezerwistów i postulował zmianę postaw społecznych wobec służby wojskowej.

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16-dniowe obowiązkowe szkolenia wojskowe dla mężczyzn, Aktywna Rezerwa Rzeczypospolitej z kontraktami dla ochotników i powołanie Akademii Orła Białego - to propozycje "konkretnej wizji budowy bezpieczeństwa Polski" przedstawione w sobotę w mediach społecznościowych przez Przemysława Czarnka.

Inicjatywa określona przez wiceprezesa PiS mianem Narodowego Programu Gotowości Obronnej ma w jego zamyśle doprowadzić do modernizacji armii, ale i przygotowania obywateli na konieczność obrony Polski. "Tak chcemy budować bezpieczeństwo Polski" - napisał Czarnek.

Czarnek i Mentzen starli się w sieci. "Będziecie mieli niewyszkolone mięso armatnie"

Do wpisu kandydata na premiera PiS odniósł się Sławomir Mentzen. "16 dni i silne, przeszkolone rezerwy XD. W 16 dni nie będziecie mieli nawet wyszkolonego wartownika, nie mówiąc już o kimś, kto jest w stanie działać na współczesnym polu walki i używać sprzętu wojskowego" - napisał.

Lider Konfederacji stwierdził, że zadaniem rezerwy nie jest doprowadzenie do tego, "żeby cyferki zgadzały się w tabelkach", tylko praktyczna umiejętność walki w razie konieczności obrony kraju.

"Po 16 dniach będziecie mieli tylko niewyszkolone mięso armatnie, a nie kogoś, kto będzie jeździł czołgiem, obsługiwał artylerię, czy operował dronem" - ocenił Mentzen.

Lider Konfederacji uderza w WOT: Nie osiągnęły zdolności do realizacji zadań

Słowa lidera Konfederacji spotkały się z ripostą ze strony Czarnka. "Sławku, szkolenie WOT trwa 16 dni, wiesz o tym? Uważasz terytorialsów za mięso armatnie?" - pytał wiceprezes PiS.

Polityk zasugerował, że Wojsko Polskie nie ma "możliwości infrastrukturalnych", by przeprowadzać dłuższe ćwiczenia. "Bo chyba nie chcesz rezygnować ze szkolenia Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej czy Wojsk Obrony Terytorialnej?" - dopytywał.

Ostatecznie doczekał się też odpowiedzi w postaci krytyki programu obronnego powołanego przez rząd Zjednoczonej Prawicy. "Ani jedna jednostka WOT po prawie 10 latach nie osiągnęła zdolności do realizacji swoich zadań. Również z powodu tych 16 dni. Teraz chcecie, żeby ani jedna jednostka Wojska Polskiego nie miała tych zdolności?" - napisał Mentzen.

Kaczyński chce setek tysięcy rezerwistów. Sugeruje zmiany w społecznym odbiorze wojska

O tym, że Polska potrzebuje setek tysięcy rezerwistów gotowych do ewentualnych starć na polu bitwy, mówił podczas sobotniego kongresu Armia w Stalowej Woli również Jarosław Kaczyński.

- Tylko ci, którzy się bronią, mogą także liczyć na sojuszników - wskazywał prezes PiS.

Ocenił, że Polska nie ma obecnie dostatecznie licznych przeszkolonych rezerw. - Nam są potrzebne setki tysięcy gotowych do służby, gotowych do walki rezerwistów - powiedział.

Kaczyński stwierdził też, że do budowy bezpieczeństwa Polski konieczna jest także zmiana postaw społecznych. Jak wskazywał, należy przekonywać młodych mężczyzn, że ryzyko związane z obroną ojczyzny jest warte podjęcia.



