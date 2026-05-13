W skrócie Sławomir Mentzen udostępnił w mediach społecznościowych satyryczny film stworzony przez sztuczną inteligencję, który odnosi się do propozycji PiS zakazującej działalności związanej z kryptoaktywami.

Spot przedstawia wygenerowaną komputerowo postać Jarosława Kaczyńskiego, która w różnych sytuacjach sugeruje wprowadzenie zakazu rzeczy, których nie rozumie.

Projekt nowelizacji ustawy o kryptoaktywach wywołał krytykę zarówno wśród polityków Konfederacji, jak i niektórych członków PiS, zarzucając partii brak spójności co do przepisów dotyczących rynku kryptowalut.

Sławomir Mentzen opublikował w sieci satyryczny spot wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji, w którym uderza w Jarosława Kaczyńskiego i projekt PiS, dotyczący zakazu działalności związanej z kryptoaktywami.

Nagranie pojawiło się krótko po tym, jak do Sejmu trafiła propozycja nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.

Polityk Konfederacji opatrzył film komentarzem: Zakazać kryptowalut, internetu, płatności zbliżeniowych, AI i tych całych komputrów!.

Mentzen publikuje film wygenerowany przez AI. Głównym bohaterem jest "sztuczny prezes"

Akcja spotu rozgrywa się przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, określonej przez narratora jako "Naczelne Dowództwo PiS". W wygenerowanych komputerowo scenach postać stworzona na podobieństwo do prezesa PiS najpierw korzysta z laptopa, po czym stwierdza, że skoro czegoś nie rozumie, to "trzeba by tego zakazać".

W kolejnych ujęciach "sztuczny Kaczyński" ma problemy z płatnością zbliżeniową i kasą samoobsługową. Każdą z tych sytuacji komentuje podobnie, sugerując konieczność wprowadzenia zakazu. W finale spotu polityk zostaje zaczepiony przez anglojęzycznego przechodnia. - Co on mówi? Trzeba by tego zakazać - słyszą widzowie.

Nagranie kończy plansza z logo Konfederacji oraz komunikat narratora: "I ten spot również będzie zakazany przez Jarosława Kaczyńskiego".

Projekt o PiS kryptowalutach w Sejmie. Konfederacja krytykuje

Projekt dotyczący kryptoaktywów wywołał dyskusję nie tylko wśród politycznych przeciwników PiS, ale również w samym ugrupowaniu. Według ustaleń medialnych propozycja miała powstać z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego, zaskakując część polityków partii.

Krytycznie do projektu odniósł się m.in. były premier Mateusz Morawiecki. Głos zabrali również politycy Konfederacji. Marcin Możdżonek zarzucił PiS brak spójności i chaos w podejściu do rynku kryptowalut. Według niego ugrupowanie wcześniej krytykowało rząd za zbyt restrykcyjne przepisy, a teraz samo proponuje jedne z najbardziej radykalnych rozwiązań w państwach zachodnich.

