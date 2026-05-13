Mentzen pokazał spot z AI. W roli głównej "sztuczny" prezes PiS
"Zakazać kryptowalut, internetu, płatności zbliżeniowych, AI i tych całych komputrów!" - napisał Sławomir Mentzen, publikując satyryczny spot wygenerowany przez sztuczną inteligencję. Główną rolę w nagraniu odgrywa "sztuczny" Jarosław Kaczyński. Film ma w prześmiewczy sposób odnosić się do propozycji PiS dotyczącej zakazu działalności w zakresie kryptoaktywów.
W skrócie
- Sławomir Mentzen udostępnił w mediach społecznościowych satyryczny film stworzony przez sztuczną inteligencję, który odnosi się do propozycji PiS zakazującej działalności związanej z kryptoaktywami.
- Spot przedstawia wygenerowaną komputerowo postać Jarosława Kaczyńskiego, która w różnych sytuacjach sugeruje wprowadzenie zakazu rzeczy, których nie rozumie.
- Projekt nowelizacji ustawy o kryptoaktywach wywołał krytykę zarówno wśród polityków Konfederacji, jak i niektórych członków PiS, zarzucając partii brak spójności co do przepisów dotyczących rynku kryptowalut.
Sławomir Mentzen opublikował w sieci satyryczny spot wygenerowany przy pomocy sztucznej inteligencji, w którym uderza w Jarosława Kaczyńskiego i projekt PiS, dotyczący zakazu działalności związanej z kryptoaktywami.
Nagranie pojawiło się krótko po tym, jak do Sejmu trafiła propozycja nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
Polityk Konfederacji opatrzył film komentarzem: Zakazać kryptowalut, internetu, płatności zbliżeniowych, AI i tych całych komputrów!.
Mentzen publikuje film wygenerowany przez AI. Głównym bohaterem jest "sztuczny prezes"
Akcja spotu rozgrywa się przy ul. Nowogrodzkiej w Warszawie, określonej przez narratora jako "Naczelne Dowództwo PiS". W wygenerowanych komputerowo scenach postać stworzona na podobieństwo do prezesa PiS najpierw korzysta z laptopa, po czym stwierdza, że skoro czegoś nie rozumie, to "trzeba by tego zakazać".
W kolejnych ujęciach "sztuczny Kaczyński" ma problemy z płatnością zbliżeniową i kasą samoobsługową. Każdą z tych sytuacji komentuje podobnie, sugerując konieczność wprowadzenia zakazu. W finale spotu polityk zostaje zaczepiony przez anglojęzycznego przechodnia. - Co on mówi? Trzeba by tego zakazać - słyszą widzowie.
Nagranie kończy plansza z logo Konfederacji oraz komunikat narratora: "I ten spot również będzie zakazany przez Jarosława Kaczyńskiego".
Projekt o PiS kryptowalutach w Sejmie. Konfederacja krytykuje
Projekt dotyczący kryptoaktywów wywołał dyskusję nie tylko wśród politycznych przeciwników PiS, ale również w samym ugrupowaniu. Według ustaleń medialnych propozycja miała powstać z inicjatywy Jarosława Kaczyńskiego, zaskakując część polityków partii.
Krytycznie do projektu odniósł się m.in. były premier Mateusz Morawiecki. Głos zabrali również politycy Konfederacji. Marcin Możdżonek zarzucił PiS brak spójności i chaos w podejściu do rynku kryptowalut. Według niego ugrupowanie wcześniej krytykowało rząd za zbyt restrykcyjne przepisy, a teraz samo proponuje jedne z najbardziej radykalnych rozwiązań w państwach zachodnich.