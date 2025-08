W 81. rocznicę Powstania Warszawskiego cała Warszawa zatrzymała się, by uczcić pamięć poległych.

W piątek przypada 81. rocznica Powstania Warszawskiego . O godzinie 17:00 w stolicy Polski zawyły syreny, a całe miasto zatrzymało się na minutę, aby jak co roku oddać hołd poległym w powstaniu.

81. rocznica Powstania Warszawskiego. Mentzen i posłowie Nowej Nadziei udali się do Berlina, gdzie uczcili pamięć

Głos zabrał także Karol Nawrocki . - To, co wydarzyło się 1 sierpnia roku 1944, było jasnym głosem i wyrazem wspaniałych obywateli państwa polskiego. Było krzykiem o wolność, niepodległość i podmiotowość - podkreślił.

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 o godzinie 17. Do walki z okupantem stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. W ciągu 63 dni zginęło około 18 tys. powstańców, a straty wśród cywilów wyniosły ok. 180 tys. ofiar. Powstanie upadło 3 października 1944 roku.