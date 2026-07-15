W skrócie Sławomir Mentzen przedstawił własne wymagania dotyczące prawicowego paktu senackiego, krytykując porozumienie ogłoszone przez Jarosława Kaczyńskiego i Marka Wocha.

Jarosław Kaczyński poinformował o zawarciu współpracy z Markiem Wochem w celu utworzenia prawicowego sojuszu w Senacie.

Mentzen uznał porozumienie za niewystarczające, wskazując na konieczność patronatu Karola Nawrockiego oraz udziału trzech istotnych partii, a także obarczył Kaczyńskiego odpowiedzialnością za ewentualną porażkę w wyborach do Senatu.

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Na środowej konferencji prezes PiSJarosław Kaczyński zakomunikował, że zawarł porozumienie z Markiem Wochem, przewodniczącym ruchu Bezpartyjni Samorządowcy. Chodzi o stworzenie sojuszu w Senacie, który - jak zapowiedział Kaczyński - ma być pierwszy punktem programu integracji prawicy.

- Forma tego wystąpienia - czy to będzie bezpośredni sojusz, czy komitet społeczny, który zainicjuje wspólne działanie - nie jest jeszcze przesądzona. Tutaj potrzebne są szersze rozmowy, my opowiadalibyśmy się za komitetem - powiedział prezes PiS.

Mentzen skrytykował porozumienie Wocha i Kaczyńskiego. Stawia warunki

Na nową inicjatywę środowiska prawicowego zareagował jeden z liderów Konfederacji Sławomir Mentzen.

"Żeby powstał prawicowy pakt senacki, muszą być spełnione dwa warunki. 1. Patronat prezydenta Nawrockiego 2. Trzy liczące się partie na pokładzie" - skomentował we wpisie na platformie X. Porozumienie między Kaczyńskim i Wochem nazwał kabaretem.

"Jedyną osobą, która to blokuje, jest Jarosław Kaczyński. Ten niepodległościowy polityk woli oddać 80 miejsc w Senacie Tuskowi, niż narazić się na pomruk niezadowolenia z ambasady USA. Jeżeli Tusk weźmie znowu Senat, winny będzie Kaczyński. Nikt inny." - dodał Mentzen.

Wybory do Senatu. Prawicowy pakt ma zmienić układ sił

O potrzebie zjednoczenia ugrupowań prawicowych Kaczyński mówił w ostatnich miesiącach wielokrotnie. Natomiast pod koniec grudnia ubiegłego roku pojawiły się głosy, według których część tego środowiska oczekiwałaby objęcia patronatu nad prawicowym paktem senackim przez prezydenta Karola Nawrockiego.

- Musimy się zjednoczyć, by Senat przestał być miejscem, gdzie dominuje lewica i lewicowi liberałowie; gdzie dominuje to wszystko, co prowadzi do utrudnienia tych zmian, które musza być wprowadzone, jeśli Polska ma wyjść z obecnego kryzysu - stwierdził Kaczyński na środowej konferencji.





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