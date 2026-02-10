W skrócie Sławomir Mentzen skrytykował decyzję o angażowaniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawę kontaktów Włodzimierza Czarzastego, uznając ją za przesadzoną.

Mentzen podkreślił, że wybór marszałka Sejmu należy wyłącznie do polskiego parlamentu i skrytykował zachowanie ambasadora USA w Polsce.

W rozmowie pojawiły się informacje o narastającym sporze wokół Czarzastego po decyzji ambasadora USA o zerwaniu kontaktów oraz działaniach prezydenta Karola Nawrockiego i PiS.

Sławomir Mentzen zabrał głos w sprawie Włodzimierza Czarzastego i skrytykował decyzję, by kwestię jego powiązań czy znajomości omawiać podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego.

W Radiu Zet lider Konfederacji przekonywał, że sprawa kontaktów marszałka Sejmu jest "przesadzona", a cała awantura bardziej służy politycznym rozgrywkom niż bezpieczeństwu państwa.

Zapytany, czy RBN powinna zajmować się potencjalnymi relacjami Czarzastego, odpowiedział, iż "zależy, jakiego marszałka i jakimi kontaktami". - Wydaje mi się, że tu jest sprawa przesadzona. Nie - odpowiedział Mentzen.

W jego ocenie nie jest to kwestia na tyle poważna, by angażować RBN, czyli najwyższe gremium doradcze przy prezydencie. - Jeżeli jest tu jakieś zagrożenie to powinny się tym zajmować służby, a nie politycy - nadmienił.

Mentzen komentuje decyzję Nawrockiego. "Chce dać Czarzastemu po głowie"

Polityk Konfederacji nie ma wątpliwości, że eskalacja sporu przynosi Czarzastemu polityczne korzyści. - Z czysto politycznego punktu widzenia uważam, że to niepotrzebne budowanie i pompowanie Czarzastego i całej Lewicy - ocenił.

Według Mentzena prezydent zdecydował się na temat kontaktów marszałka w odpowiedzi na wcześniejsze ataki marszałka Sejmu. - Podejrzewam, że dlatego, że Włodzimierz Czarzasty przez wiele miesięcy konsekwentnie atakował Karola Nawrockiego i prezydent uznał, że się zrewanżuje. Chce dać Czarzastemu po głowie, żeby albo się uspokoił, albo żeby inni nie szli jego tropem - wyjaśniał.

Krytycznie odniósł się także do pomysłu tajnego posiedzenia Sejmu w tej sprawie, zgłoszonego przez PiS. - Nie wiem, dlaczego PiS postanowił się w tym momencie bić z Czarzastym. Kim jest Czarzasty: lider jakiejś partii w okolicach 5 proc. (poparcia red.). Gdyby PiS bił się z PO, to Lewica by zniknęła w tle - ocenił Mentzen.

Zapowiedział jednocześnie, że Konfederację na posiedzeniu RBN będzie reprezentował Krzysztof Bosak. Sam nie kryje sceptycyzmu wobec tego gremium. - Raz byłem na RBN, wyrobiłem sobie zdanie na temat Rady. Kompletna strata czasu - stwierdził.

Jak dodał, "to bardziej cyrk dla mediów, niż poważne gremium", bo kilkanaście czy kilkadziesiąt osób "chwilę sobie pogada", a i tak nie można ujawnić, co zostało ustalone.

Mentzen: Amerykanie nie będą mówić, kto ma być marszałkiem

W radiowej rozmowie pojawił się też wątek sporu marszałka Sejmu z ambasadorem USA w Polsce. Mentzen podkreślał, że wybór marszałka jest wyłączną kompetencją polskiego parlamentu. - To polscy posłowie mają prawo wyboru swojego marszałka Sejmu - zaznaczył.

- To, że posłowie to głąby i wybrali postkomunistę to jedno, ale to jest nasz postkomunista i żadni Amerykanie nie będą nam mówić, kto ma być marszałkiem polskiego Sejmu - zauważył.

Według niego Tom Rose powinien zostać wezwany do MSZ, bo "nie powinien interesować się naszymi wewnętrznymi sprawami". Akcentował przy tym, że Polska musi liczyć się z USA, lecz powinna robić to "poważnie". - Amerykanie nie będą traktowali poważnie kogoś, kto daje sobie wejść na głowę i ingerować w swoje wewnętrzne sprawy - mówił.

Jako problem w relacjach z Waszyngtonem wskazał zbyt uległą postawę Warszawy. - My dajemy się kupować Amerykanom bardzo tanio - ocenił, dodając, że administracja Donalda Trumpa popełniła błąd, krytykując Polskę zamiast zabiegać o kolejne zakupy uzbrojenia. - Przez to kupimy tych samolotów mniej - stwierdził.

Burza wokół Czarzastego. Spór z ambasadorem USA i reakcja prezydenta

Tłem rozmowy jest spór wokół Czarzastego, który rozpoczął się po decyzji Rose'a o zerwaniu wszelkich kontaktów z marszałkiem Sejmu. Dyplomata tłumaczył to m.in. odmową poparcia przez Czarzastego wniosku o przyznanie prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi Pokojowej Nagrody Nobla oraz - jak mówił - "oburzającymi i nieuzasadnionymi obelgami" pod adresem amerykańskiego przywódcy. Wcześniej sam Czarzasty publicznie deklarował, że Trump na Nobla nie zasługuje.

Po decyzji ambasadora Nawrocki zwołał posiedzenie RBN, a jednym z punktów ma być kwestia "wschodnich kontaktów" marszałka Sejmu - chodzi o potencjalne relacje z bizneswoman Swietłaną Czestnych. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wskazywał, że chodzi o medialne doniesienia dotyczące rzekomych powiązań Czarzastego z osobami związanymi z reżimem Władimira Putina.

