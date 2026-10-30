Mentzen apeluje do prezydenta, ma wniosek. "Jeszcze dziś w nocy"

Jakub Wojciechowski

Jakub Wojciechowski

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Sławomir Mentzen wezwał prezydenta Karola Nawrockiego do zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze w nocy z piątku na sobotę. To odpowiedź lidera Konfederacji na wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym. "To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu" - napisał w sieci. Prezydent wylądował już w Warszawie.

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Sławomir Menzen apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze w nocy
Słwomir Menzen apeluje o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze w nocyJacek SzydlowskiAgencja FORUM

W skrócie

  • Sławomir Mentzen zaapelował do prezydenta Karola Nawrockiego o pilne zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w związku z sytuacją w Trybunale Konstytucyjnym.
  • Prezydent w reakcji na wydarzenia pod TK wraca do kraju.
  • Karol Nawrocki spotka się z pierwszym prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim.
  • Lider Konfederacji ocenił obecne napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego jako stan znajdujący się na progu zamachu stanu, a nie tylko kryzysu konstytucyjnego.
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"Apeluję do Pana Prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dziś w nocy. To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu" - napisał lider Konfederacji w serwisie X.

Trybunał Konstytucyjny w obliczu zmian. Sławomir Mentzen apeluje

Pod Trybunałem Konstytucyjnym zebrał się tłum protestujący przeciwko zmianom w kierownictwie TK. Na miejscu są również policjanci.

Sławomir Mentzen sytuację w TK określił mianem czegoś więcej niż kryzys:

"Apeluję do Pana Prezydenta Karola Nawrockiego o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego jeszcze dziś w nocy. To już nie jest kryzys konstytucyjny, jesteśmy na progu zamachu stanu. Liderzy partii politycznych powinni jak najszybciej przedyskutować, czy nie jest to najwyższy czas, żeby się zatrzymać i dojść do porozumienia! Panowie Kosiniak Kamysz i Szymon Hołownia jeszcze nie jest za późno na opamiętanie się!" - napisał polityk.

Wcześniej Mentzen poinformował, że "jest w drodze pod Trybunał Konstytucyjny" i dodał, że "nie można pozwolić na siłowe przejmowanie organów państwa":

W reakcji na wydarzenia pod TK do Polski wrócił już prezydent Karol Nawrocki, który przerwał swoją podróż do Senegalu. Prezydent wylądował już w Warszawie.

Jak przekazał szef jego gabinetu Paweł Szefernaker, "zaraz po powrocie do Polski Prezydent RP Karol Nawrocki spotka się z Pierwszym Prezesem Sądu Najwyższego Zbigniewem Kapińskim".

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Trybunał Konstytucyjny i walka o orzekanie. Osunięty prezes

Spór o Trybunał Konstytucyjny toczy się od dłuższego czasu, a jego najnowsza odsłona ciągnie się od wyboru nowych sędziów. Prezydent Karol Nawrocki nie przyjął ślubowania od części z nich, więc zaprzysiężenia dokonano w Sejmie.

Tak było między innymi w przypadku ostatniego wybranego przez parlament sędziego, czyli Macieja Berka. Dotychczasowy prezes TK Bogdan Święczkowski nie dopuszczał jego oraz innych sędziów do pracy.

W piątek najstarsza stażem sędzia Trybunału Konstytucyjnego Anna Korwin-Piotrowska odsunęła od orzekania prezesa Bogdana Święczkowskiego oraz jego zastępcę Bartłomiej Sochańskiego.

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