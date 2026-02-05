Ambasador USA w Polsce Tom Rose powiadomił o zerwaniu kontaktów z Włodzimierzem Czarzastym "ze skutkiem natychmiastowym". To reakcja na odmowę poparcia Pokojowej Nagrody Nobla dla Donalda Trumpa przez marszałka Sejmu. Według amerykańskiego dyplomaty polityk Lewicy kierował "oburzające i nieuzasadnione obelgi pod adresem prezydenta USA".

Sam Czarzasty odniósł się do deklaracji Waszyngtonu w serwisie X. "Zgodnie ze swoimi wartościami stanąłem w obronie polskich żołnierzy walczących na misjach i nie poparłem kandydatury prezydenta Donalda Trumpa do pokojowej nagrody Nobla" - napisał marszałek Sejmu.

"Niezmiennie szanuję USA jako kluczowego partnera Polski. Dlatego z ubolewaniem przyjmuję deklarację ambasadora Toma Rose'a, ale nie zmienię stanowiska w tych fundamentalnych dla Polek i Polaków sprawach" - dodał Czarzasty.

USA zrywają kontakty z Włodzimierzem Czarzastym. Fala komentarzy

Decyzja Waszyngtonu wywołała poruszenie. Skomentował ją m.in. rzecznik prezydenta Karola Nawrockiego Rafał Leśkiewicz.

"Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty nie dość, że ma problemy z wyjaśnieniem wschodnich kontaktów towarzysko-biznesowych, to dodatkowo demoluje relacje polsko-amerykańskie" - ocenił prezydencki minister.

Jak dodał Leśkiewicz, "w czasach PRL dla komunistów Stany Zjednoczone były największym wrogiem"." Czasy się zmieniły, ale mentalność postkomunisty Czarzastego nie uległa zmianie. Takiego marszałka Sejmu wybrała rządząca obecnie koalicja, człowieka, który nie rozumie wagi i znaczenia sojuszy" - napisał rzecznik Nawrockiego.

Do dyskusji włączył się również Roman Giertych. "Politycy PiS próbują obalić rząd powołując się na wsparcie ze strony Donalda Trumpa. Jeżeli rzeczywiście ambasada USA wywiera takie naciski, to za chwilę ambasador Rose będzie pakować manatki" - napisał polityk KO. "Swoją drogą: PiS to jeszcze partia polska czy część MAGA?" - zapytał.

W kolejnym wpisie Giertych dodał również: "MAGA ostatnio pracuje dla Czarzastego. Ktoś im za to płaci, czy z głupoty?". "PiS chce abyśmy byli kolonią USA, a oni mieli zagwarantowaną funkcję namiestników" - ocenił polityk.

Komentarz zamieściła również szefowa klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. "Czyli już na następnej Chanuce w Sejmie pana ambasadora nie będzie" - napisała.

"Trump się obraził, bo Marszałek Czarzasty nie podpisał gotowca, którego przygotował sam Trump w sprawie Pokojowej Nagrody Nobla dla samego siebie. Trump mógł wysłać list do Dudy, on wszystko podpisywał bez czytania i na rozkaz! Marszałku Czarzasty, szacunek" - ocenił z kolei Tomasz Trela z Lewicy.

Burza po deklaracji USA. "Pogratulować. Geniusz Dyplomacji"

Sebastian Kaleta z PiS uważa tymczasem, że "zerwanie oficjalnych kontaktów administracji naszego największego sojusznika z drugą osobą w naszym państwie, czyli marszałkiem Sejmu to potężna kompromitacja koalicji 13 grudnia".

"Czarzasty jest nieodpowiedzialny i zagraża interesom naszego państwa. Co więcej, dzieje się to w czasie kiedy milczy w sprawie Rosjanki związanej z Kremlem ze swojego otoczenia. Czy Amerykanie wiedzą coś więcej? Dymisja wydaje się czymś oczywistym" - napisał polityk.

W podobnym tonie sytuację ocenił Tobiasz Bocheński z PiS. "Pogratulować. Dla jednej konferencji prasowej i kilku nagłówków w gazetach odciął się pan od największego sojusznika. Geniusz dyplomacji" - napisał, zwracając się do Czarzastego.

"Stara miłość nie rdzewieje. Bo wiadomo, komu pomaga stary komuch Włodzimierz Czarzasty psując relacje z USA. Każdy, kto go popiera, sabotuje bezpieczeństwo Polski. Wybierajcie" - zauważył były premier Mateusz Morawiecki.

"Komuniści zawsze szkodzili Polsce. Zawsze" - skomentował europoseł PiS Dominik Tarczyński. Maciej Wąsik dodał z kolei, że "Czarzasty to komuch z brzytwą". "Zagraża naszym sojuszom. Tusk zrobił go drugą osobą w państwie" - napisał europarlamentarzysta PiS.

Więcej informacji wkrótce...

Kwiatkowski w ''Graffiti'' o prezydencie Nawrockim: Nigdy nie wykorzystywano RBN-u do bieżącej walki politycznej Polsat News Polsat News