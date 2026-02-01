MEN pyta uczniów i nauczycieli o zmiany w szkołach. Ruszyła specjalna ankieta

Zmiany w funkcjonowaniu szkół wchodzą w kolejny etap. MEN zapowiada, że choć projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia został już przyjęty przez Stały Komitet Rady Ministrów, to proces konsultacji wciąż trwa. Tym razem resort postanowił sięgnąć bezpośrednio po opinie tych, których nowe przepisy dotyczą najbardziej.

Zmiany w szkołach. Ankieta MEN dostępna na platformie edukacyjnej

Ankieta została uruchomiona na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej, do której dostęp mają wszyscy uczniowie i nauczyciele w Polsce. Aby wziąć udział w badaniu, trzeba zalogować się na swoje konto szkolne, bez tego formularz nie jest dostępny. Po zalogowaniu użytkownicy otrzymują specjalne powiadomienie prowadzące bezpośrednio do ankiety.

Resort edukacji podkreśla, że formularz jest prosty i nie powinien sprawić trudności. Zawiera 21 pytań dotyczących zmian zaproponowanych w projekcie ustawy, a jego wypełnienie zajmuje kilkanaście minut. Ankieta będzie aktywna do końca lutego 2026 roku, a wszystkie nadesłane odpowiedzi mają zostać przeanalizowane na dalszym etapie prac legislacyjnych.

Szkoła. Co ma zmienić nowa ustawa?

Projekt ustawy o prawach i obowiązkach ucznia ma uporządkować przepisy, które dziś są rozproszone w wielu aktach prawnych. Jak tłumaczy MEN, celem jest ograniczenie chaosu informacyjnego i stworzenie jednego, jasnego katalogu praw oraz obowiązków obowiązujących w szkołach.

Wśród proponowanych rozwiązań znalazły się m.in. zapisy dotyczące wzmocnienia pozycji uczniów i rodziców w szkołach, uregulowania konsekwencji niewłaściwych zachowań oraz utworzenia struktury rzeczników praw uczniowskich.

Projekt zakłada również obowiązkowe powoływanie rad szkół i placówek oświatowych od 1 września 2028 roku. Ma to zwiększyć wpływ społeczności szkolnej na funkcjonowanie placówek.

Ministerstwo edukacji chce poznać głos ze szkół

Ministerstwo przypomina, że pierwsze konsultacje projektu odbyły się już w lipcu 2025 roku. Wówczas do resortu wpłynęło ponad 700 opinii od instytucji, organizacji pozarządowych, związków zawodowych, a także uczniów, rodziców i nauczycieli. Obecna ankieta ma być kolejnym krokiem tego dialogu.

Resort edukacji zapowiada, że zebrane odpowiedzi pomogą ocenić, jak proponowane zmiany są postrzegane w szkołach i które rozwiązania wymagają jeszcze doprecyzowania. Projekt ustawy w najbliższym czasie ma trafić pod obrady Rady Ministrów, a następnie do Sejmu. Jak zapewnia MEN, głos uczniów i nauczycieli ma realnie wpłynąć na jego ostateczny kształt.

Źródło: gov.pl

