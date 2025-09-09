MEN apeluje do nauczycieli i rodziców. 25 września mija kluczowy termin

Edukacja zdrowotna zastąpiła Wychowanie do życia w rodzinie i pojawiła się w szkołach wraz z początkiem roku szkolnego 2025/2026. To efekt współpracy MEN, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Program powstał przy udziale lekarzy, psychologów, pedagogów i ekspertów od aktywności fizycznej. Jego celem jest kształtowanie postaw prozdrowotnych, zwiększanie świadomości wpływu stylu życia na zdrowie oraz przygotowanie młodych ludzi do podejmowania odpowiedzialnych decyzji.

Edukacja zdrowotna w szkołach. "Bardzo namawiam"

Według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego aż 35 proc. ośmiolatków w Polsce ma nadwagę lub otyłość, a problemy psychiczne dotykają już co czwartego nastolatka. Najnowsze badanie przeprowadzone przez Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy wśród młodzieży w wieku 11-15 lat pokazuje, że w latach 2020-2022, czyli w okresie pandemii, sytuacja dodatkowo się pogorszyła - u chłopców odnotowano wzrost średniego BMI i odsetka nadwagi, co eksperci wiążą z ograniczoną aktywnością fizyczną i zmianami w stylu życia.

To alarmujące, ponieważ nadwaga w młodym wieku zwiększa ryzyko chorób serca i cukrzycy, a u dzieci z chorobami zapalnymi jelit dodatkowo komplikuje leczenie.

- Bardzo państwa namawiam, dajcie szansę temu przedmiotowi. Jeżeli mamy na szali zdrowie i bezpieczeństwo dziecka albo dyskusję o pierwszej czy ostatniej lekcji, proszę, wybierzmy zdrowie i bezpieczeństwo dzieci i młodzieży - apeluje minister Barbara Nowacka.

Jak wyglądają zajęcia z edukacji zdrowotnej?

Zajęcia z edukacji zdrowotnej będą odbywały się w wymiarze jednej godziny lekcyjnej tygodniowo przez cały rok szkoły. Program nowego przedmiotu podzielono na bloki tematyczne dostosowane do wieku uczniów.

Dla młodszych dzieci przewidziano m.in. zajęcia o postawie ciała, emocjach i podstawach higieny. Starsze klasy będą rozmawiać o zdrowiu seksualnym, uzależnieniach, bezpieczeństwie cyfrowym, zdrowym odżywianiu, aktywności fizycznej i pierwszej pomocy.

W szkołach ponadpodstawowych poruszane mają być również kwestie związane z funkcjonowaniem systemu ochrony zdrowia oraz rolą profilaktyki w dorosłym życiu.

MEN podkreśla, że lekcje nie mają być kolejną serią wykładów. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów i dyskusji, z wykorzystaniem materiałów multimedialnych, scenariuszy zajęć i poradników dostępnych online.

Materiały dostępne dla nauczycieli i rodziców

W ramach kampanii informacyjnej MEN przygotowało pakiet zasobów, które znajdują się na men.gov.pl i zpe.gov.pl. Obejmują one:

programy nauczania,

gotowe scenariusze lekcji,

poradniki metodyczne,

filmy i materiały multimedialne.

Edukacja zdrowotna ma przygotować dzieci i młodzież do podejmowania odpowiedzialnych decyzji dotyczących stylu życia. W praktyce oznacza to wiedzę o tym, jak radzić sobie ze stresem, dlaczego sen jest równie ważny jak nauka, jak chronić się przed uzależnieniami, czy jak korzystać z internetu w sposób bezpieczny. Eksperci są zgodni: zaniedbanie tych obszarów grozi nie tylko problemami zdrowotnymi, ale i obciążeniem dla systemu opieki zdrowotnej w przyszłości.

Resort zachęca, aby nauczyciele korzystali z materiałów od początku roku szkolnego. Również rodzice mogą się z nimi zapoznać, aby lepiej wspierać dzieci w utrwalaniu wiedzy wyniesionej z lekcji.

Rodzice lub pełnoletni uczniowie mają czas do 25 września 2025 r. na złożenie rezygnacji z przedmiotu.

"Lepsza Polska". Spór o edukację zdrowotną w szkołach Polsat News Polsat News