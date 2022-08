1 sierpnia - jak co roku - w stolicy, a także innych polskich miastach, uczczono pamięć poległych w Powstaniu Warszawskim. W różnych obchodach brali udział politycy. Niektórzy publikowali też zdjęcia i refleksje na swoich profilach w mediach społecznościowych.

Jednym z nich był Łukasz Mejza - były wiceminister sportu. Udostępnił on wideo ze śpiewanym i granym przez siebie fragmentem popularnej powstańczej piosenki "Warszawskie Dzieci". Miał też na sobie niebieską koszulkę polo ze znakiem Polski Walczącej - jednym z symboli PW.

"Na koniec tego biało - czerwonego dnia (nie)zakazane piosenki!" - napisał.

Przypomnijmy, archiwalne nagrania polityka grającego na gitarze już wcześniej trafiały do sieci. Na jednym z nich - siedzący pod drzewem - Mejza śpiewa utwór zespołu Kombi "Pokolenie".

Powstanie Warszawskie - 78. rocznica wybuchu

Powstanie Warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki stanęło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wyniosły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono ze zniszczonego miasta, które po powstaniu Niemcy niemal całkowicie zburzyli.