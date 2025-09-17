Media: Sikorski poleci do Nowego Jorku z Nawrockim. Ujawniono cel delegacji

Dagmara Pakuła

Radosław Sikorski weźmie udział w odbywającej się we wrześniu w Nowym Jorku 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ - przekazała w środę Polska Agencja Prasowa, powołując się na źródła w dyplomacji. Szef polskiej dyplomacji ma być w delegacji, której będzie przewodniczył prezydent Karol Nawrocki. Będzie to pierwszy raz, kiedy wicepremier Sikorski będzie towarzyszyć prezydentowi Nawrockiemu w jego zagranicznej wizycie.

Radosław Sikorski ma polecieć w delegację do USA z Karolem Nawrockim
Radosław Sikorski ma polecieć w delegację do USA z Karolem NawrockimGRZEGORZ KRZYZEWSKI / FotoNews / Abdullah Firas/ABACA / Abaca Press Agencja FORUM

W skrócie

  • Radosław Sikorski będzie uczestniczył w 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, towarzysząc prezydentowi Karolowi Nawrockiemu - wynika z informacji PAP.
  • Delegacja Polski przewodzona przez prezydenta Nawrockiego planuje jego przemówienie na forum ONZ.
  • Szef MSZ, Radosław Sikorski, odniósł się do relacji z prezydentem, podkreślając potrzebę dialogu oraz współpracy dotyczącej nominacji ambasadorów.
Jak przekazała PAP, Sikorski będzie towarzyszył Nawrockiemu, który ma wygłosić podczas 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ przemówienie.

Zgromadzenie Ogólne składa się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich ONZ, z których każde ma jeden głos. Odbywa ono coroczne sesje zwyczajne. Decyzje w najważniejszych kwestiach, jak wybór niestałych członków Rady Bezpieczeństwa, przyjmowanie nowych członków ONZ czy zawieszanie w korzystaniu z praw i przywilejów członkowskich, podejmowane są większością 2/3 głosów. W pozostałych sprawach - zwykłą większością głosów.

W ramach Zgromadzenia Ogólnego funkcjonuje sześć tzw. głównych komitetów, które stanowią forum dyskusji dla państw-członków ONZ.

Dagmara Pakuła
    W czwartek szef prezydenckiego Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz ma spotkać się z wiceszefem MSZ Marcinem BosackimJak przekazał, rozmowa będzie dotyczyła m.in. kwestii personalnych w polskich placówkach dyplomatycznych, w tym w ambasadzie RP w Berlinie.

    Radosław Sikorski o relacjach z prezydentem. "Po co najpierw robić awanturę?"

    Na początku września prezydent Nawrocki wyraził chęć rozmowy z szefem MSZ o "niepokojącym" - w jego ocenie - stanie polskiej dyplomacji. Sikorski podziękował wówczas Nawrockiemu za zaproszenie i podkreślił, że pozostaje do jego dyspozycji.

    Szef MSZ wyraził też nadzieję, że dzięki rozmowom uda się uzgodnić podpisanie przez prezydenta Nawrockiego "nominacji zgodnie z ustawą, wyłonionych kandydatów na ambasadorów, mających rekomendację Sejmu i zgody państw przyjmujących".

    Do relacji rządu z prezydentem Radosław Sikorski odniósł się w środę w "Gościu Wydarzeń" na antenie Polsat News. - To myśmy wykonali szereg gestów wobec prezydenta jeszcze elekta (…) W zamian za to pan prezydent nie zabierał wiceministra w podróż służbową - powiedział szef MSZ. W odpowiedzi na słowa prowadzącego Piotra Witwickiego, który przypomniał, że prezydent "już zabiera", Sikorski powiedział: "Uczą się. Ale po co najpierw robić awanturę?".

