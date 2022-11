Minister rozwoju i technologii Waldemar Buda, powołując się na wniosek Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zdecydował o przejęciu udziałów PAO Gazpromu w spółce EuRoPol Gaz - precyzuje "Rzeczpospolita". Wspomniana spółka to właściciel polskiej części gazociągu Jamał-Europa. 48 proc. udziałów w spółce należało do tej pory do rosyjskiego Gazpromu.

Gazprom a Polska. Tymczasowy zarząd przymusowy

Z informacji przekazanych przez gazetę wynika, że formalna struktura działania ministra polega na ustanowieniu wobec Gazpromu tymczasowego zarządu przymusowego. Decyzja ta podlega natychmiastowemu wykonaniu. Zarząd przymusowy ma z kolei wykonywać prawnik Radosław Kwaśnicki - czytamy.

Gazeta dotarła do pisma, które jest uzasadnieniem wspomnianej decyzji. Wynika z niego, że obecna sytuacja w spółce nie pozwala członkom zarządu na współpracę.

"Trudności decyzyjne w EuRoPol Gaz uniemożliwiają prawidłową współpracę z wyznaczonym operatorem systemu przesyłowego, co ma wpływ na bezpieczeństwo dostaw gazu do odbiorców krajowych i zagranicznych, a tym samym bezpieczeństwo ekonomiczne i energetyczne państwa" - wynika z przytaczanego dokumentu.