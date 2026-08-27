Media: Radosław P. usłyszał zarzuty. W tle afera Zondacrypto

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

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Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław P. usłyszał zarzuty w związku z udziałem w aferze Zondacrypto - podało TVN24. Mężczyzna został zatrzymany rano, a następnie doprowadzony do Prokuratury Krajowej w Katowicach.

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Media: Prezes PKOI usłyszał zarzuty w związku z aferą ZondacryptoWojciech OlkusnikEast News

W skrócie

  • Według TVN24 Radosław P., prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego, usłyszał zarzuty w związku ze sprawą Zondacrypto i został rano zatrzymany, a następnie doprowadzony do prokuratury w Katowicach.
  • Prokuratura postawiła mu zarzuty płatnej protekcji biernej oraz faworyzowania wybranych wierzycieli, za co grożą kary pozbawienia wolności - twierdzą dziennikarz TVN24.
  • Według ustaleń śledczych Radosław P. miał otrzymać korzyści majątkowe od szefa giełdy kryptowalut Zondacrypto oraz odzyskać cały zainwestowany kapitał, podczas gdy innym klientom wypłaty zostały zablokowane.
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Z ustaleń TVN24 wynika prokuratura przedstawiła Radosławowi P. zarzuty z artykułów 230 i 302 Kodeksu karnego.

"Z ustaleń naszych reporterów wynika, że w obliczu nadciągającego krachu i niewypłacalności Zondacrypto, Radosław P. zdołał odzyskać 100 procent zainwestowanego kapitału. Śledczy twierdzą, że został potraktowany w sposób uprzywilejowany względem tysięcy innych klientów, których wypłaty zostały zablokowane" - czytamy.

Oznacza to, że prokuratura postawiła Radosławowi P. zarzuty płatnej protekcji biernej, zagrożonej karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8 oraz zarzut związany z dowolnym zaspokajaniem wybranych wierzycieli, zagrożony karą pozbawienia wolności do lat 3.

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Ten drugi zarzut dotyczy sytuacji, gdy ktoś, komu grozi niewypłacalność lub upadłość zaspokaja wybranego wierzyciela ze szkodą dla innych wierzycieli. W takiej sytuacji karany jest zarówno dłużnik, jak i wierzyciel.

Afera Zondacrypto. Radosław P. usłyszał zarzuty

Radosław P. został zatrzymany w czwartek rano przez policjantów z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości - przekazał minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek.

Po południu, chwilę po godz. 16, prezes PKOI został doprowadzony do wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach.- Polityka, polityka, polityka. Zobaczymy, co z tego będzie. Zobaczymy, kto jest winny - mówił wchodząc do prokuratury.

Radosław P. został zatrzymany w związku ze śledztwem dotyczącym afery Zondacrypto. Śledczy twierdzą, że prezes PKOI miał otrzymać zegarek o wartości ok. 40 tys. zł od szefa giełdy kryptowalut Przemysława Krala. W zamian za to i inne prezenty P. miał rzekom "wstawiać się" w sprawie problemów Zondacrypto z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Zondacrypto od października 2025 r. była sponsorem generalnym Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

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