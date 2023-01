Portal Wirtualne Media informuje, że prezes Telewizji Polskiej Mateusz Matyszkowicz miał wydać nieformalny zakaz, by nie zapraszać polityków Solidarnej Polski do programów TVP. Zakaz miał wcześniej dotyczyć TVP Info, ale tam, przynajmniej do teraz, częściową swobodą w doborze gości cieszyła się Danuta Holecka.

- Nieformalnie taki zakaz obowiązywał dla programów TAI od jakiegoś czasu, choć Danuta Holecka, mająca większą swobodę, zapraszała ich czasami. Teraz jednak Holecka usłyszała, że jeśli tak zrobi, to pożegna się z publicystyką. A politycy SolPolu nie tylko mają zakaz pokazywania się w TVP Info i "Wiadomościach", lecz również w "Kwadransie politycznym", nadawanym przez TVP1 - mówi rozmówca Wirtualnych Mediów.

To jednak nie wszystko. Z informacji portalu wynika, że zakaz dotyczy także relacjonowania aktywności polityków Solidarnej Polski, w tym konferencji prasowych ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry.

Solidarna Polska kontra tęczowe opaski

Decyzje Matyszkowicza mają być odpowiedzią na krytykę koalicjantów PiS po "Sylwestrze Marzeń" w TVP. Solidarnej Polsce nie podoba się, że członkowie zespołu Black Eyed Peas wystąpili z tęczowymi opaskami.

Jak stwierdził Zbigniew Ziobro w Sejmie, dla Solidarnej Polski "zaskakujące jest", że TVP - jak to określił - "zdecydowała się (...) do świadomego udziału w promowaniu symboli, tym samym wartości, które są zaprzeczeniem tego wszystkiego, co nasze środowiska dobrej zmiany konsekwentnie deklarowały".