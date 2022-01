Z informacji Radia Zet wynika, że PKN Orlen dogadał się w sprawie sprzedaży części akcji Lotosu z firmą saudyjską firmą Aramco oraz węgierską firmą MOL. Transakcja ma zostać ogłoszona w przyszłym tygodniu.



Odsprzedanie części udziałów Lotosu (30 proc. udziałów i 80 proc stacji) jest konieczne. Taki warunek postawiła Komisja Europejska, dając zgodę na fuzję PKN Orlen i Lotosu, która ma mieć miejsce w tym roku.



Saudi Aramco to największy koncern pod względem dziennej produkcji ropy naftowej. Węgierski MOL to największe w Europie Środkowej przedsiębiorstwo naftowe i gazownicze.



Joanna Zakrzewska, rzeczniczka prasowa PKN Orlen, zapewniła, że negocjacje wciąż trwają. "Negocjacje z kilkoma potencjalnymi partnerami wciąż trwają. Ich efekt ma być korzystny zarówno dla Grupy ORLEN, jak i całej polskiej gospodarki. O wiążących decyzjach w tej sprawie poinformujemy, jak zawsze, w raportach giełdowych" - napisała Zakrzewska na Twitterze.

Wieczorem rzeczniczka prasowa PKN Orlen Joanna Zakrzewska opublikowała oficjalne stanowisko koncernu. "Doniesienia medialne stanowią wyłącznie spekulacje. A powielanie ich, co robią politycy opozycji jest nadużyciem" - podkreślała i zapewniała, że negocjacje z partnerami nie zostały zakończone.



Zakrzewska dodała, że: "od samego początku procesu, PKN ORLEN dąży do wynegocjowania takich warunków, które zapewnią wymierne korzyści obu spółkom, ich akcjonariuszom i klientom oraz zagwarantują bezpieczeństwo energetyczne polskiej gospodarce. Taki był priorytet rozmówi to się nie zmieniło. Nadużyciem są również jakiekolwiek twierdzenia o rzekomej prywatyzacji Grupy LOTOS. Połączenie obejmie dwie spółki mające tego samego właściciela i do tej pory konkurujące ze sobą, co jest niespotykane na europejskim rynku. Dodatkowo intencją PKN ORLEN jest wybór takich partnerów do realizacji środków zaradczych, którzy umożliwią dalszy stabilny rozwój potencjalnie przejętych aktywów".