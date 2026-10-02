Media o decyzji Ukrainy. Wstrzymano ekstradycję Polaka do Polski

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

Ukraina wstrzymała ekstradycję do Polski 63-letniego Bronisława D. - donosi RMF. Mężczyzna, podejrzany o udział w gigantycznych oszustwach finansowych na kwotę 120 mln euro, został w marcu zatrzymany we Lwowie podczas wspólnej akcji polskich i ukraińskich służb.

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Policjant w stroju taktycznym obok radiowozu z włączonym kogutem i policyjną taśmą w tle
Media: Ukraina wstrzymała ekstradycję PolakaPiotr JędzuraReporter

W skrócie

  • Ukraina zdecydowała o wstrzymaniu ekstradycji 63-letniego Bronisława D. do Polski, mimo wcześniejszego zatrzymania go we Lwowie pod zarzutem udziału w oszustwach finansowych o wartości 120 mln euro.
  • Decyzja ukraińskich władz o wstrzymaniu przekazania mężczyzny polskim służbom nie została uzasadniona, a sąd zwolnił Bronisława D. z aresztu pomimo zażalenia prokuratury.
  • Bronisław D. pozostaje osobą poszukiwaną przez polskie organy ścigania, mając do odbycia czteroletnią karę więzienia za przestępstwa związane z działalnością zorganizowanej grupy przestępczej i praniem pieniędzy.
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Bronisław D. był poszukiwany od 2017 roku. Za mężczyzną wydano m.in. Czerwoną Notę Interpolu, Europejski Nakaz Aresztowania oraz krajowe listy gończe. W marcu 63-latek został namierzony i zatrzymany we Lwowie dzięki współpracy funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji oraz ukraińskiej cyberpolicji.

O wstrzymaniu ekstradycji poinformował w piątek RMF FM. Jak przekazał reporter stacji, w korespondencji z polską stroną ukraińskie władze nie wyjaśniły, dlaczego przekazanie mężczyzny do Polski zostało wstrzymane. Poinformowano jedynie, że ustalony wcześniej na 23 września termin ekstradycji jest nieaktualny.

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Mężczyzna po zatrzymaniu trafił do ukraińskiego aresztu, a następnie rozpoczęła się procedura mająca doprowadzić do jego przekazania Polsce. Ukraińskie władze wydały zgodę na ekstradycję, jednak sprawa nie zakończyła się przekazaniem podejrzanego polskim służbom.

Sąd zwolnił 63-latka z aresztu. Prokuratura złożyła zażalenie

Jak informuje RMF FM, sąd zwolnił Bronisława D. z aresztu. Prokuratura złożyła zażalenie na tę decyzję, ale sąd wyższej instancji podtrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie. W ostatnich tygodniach doszło również do kolejnych decyzji lwowskich sądów, których okoliczności nie zostały wyjaśnione polskiej stronie.

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W efekcie 63-latek pozostaje na wolności. Nie wyznaczono również kolejnego terminu przekazania go Polsce. Mężczyzna nadal pozostaje jednak osobą poszukiwaną przez polskie organy ścigania.

W Polsce Bronisław D. ma do odbycia karę czterech lat pozbawienia wolności. Został skazany za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, przestępstwa karno-skarbowe oraz pranie pieniędzy.

Według śledczych Bronisław D. miał kierować zorganizowaną grupą przestępczą zajmującą się oszustwami finansowymi i praniem pieniędzy. Wartość oszustw objętych postępowaniem sięga 120 mln euro. Mężczyzna był poszukiwany przez polskie organy ścigania od 2017 roku.

CBŚP ustaliło miejsce jego pobytu i przekazało informacje ukraińskim służbom. W zatrzymaniu we Lwowie uczestniczyli polscy funkcjonariusze oraz ukraińska cyberpolicja.

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