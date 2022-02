W ubiegłym tygodniu Łukasz Szumowski złożył rezygnację z wykonywania mandatu poselskiego i poinformował, że zamierza skupić się na działalności leczniczej i naukowej.

We wtorek 1 lutego na łamach Wirtualnej Polski ukazał się artykuł, mówiący o majątku byłego posła i ministra zdrowia. Portal donosi też na temat majątku żony Łukasza Szumowskiego.





Majątek Łukasza Szumowskiego. Media o byłym ministrze

Jak zauważają media, jeszcze jako parlamentarzysta w kwietniu 2021 roku Szumowski deklarował, że posiada w gotówce 24,5 tys. zł. Dwa lata wcześniej było to 1134 zł.

Ze złożonego przez byłego polityka oświadczenia wynika, że Szumowski ma obecnie dwie działki, zarabiał w Sejmie, Ministerstwie Zdrowia oraz Narodowym Instytucie Kardiologii. Prowadzi też praktykę lekarską, ale z tego tytułu miał nie zarobić ani złotówki.



Szumowski miał zadeklarować również, że jest właścicielem trzech samochodów Toyoty Yaris z 2006 r. (potem prostował, że z 2008 - red.), innej Toyoty z 2005 r. oraz zabytkowego Mercedesa z 1959 r.



Jak zauważa Wirtualna Polska, Szumowski zadeklarował, iż "nie zasiada w żadnych fundacjach i stowarzyszeniach, więc nie ma z tego tytułu żadnych przychodów". Dziennikarze podkreślają jednak, że z wpisu w KRS wynika, że Szumowski zasiada w radzie fundacji "Kresy w potrzebie - Polacy Polakom", która zresztą jest zarejestrowana u niego w domu.



Dodatkowo w swoim oświadczeniu majątkowym były minister zdrowia miał zadeklarować również zobowiązania pieniężne w postaci kredytu.

Media o majątku Anny Szumowskiej

Portal podaje również, że Szumowski większość własnego majątku przepisał na żonę Annę. Do niej ma należeć część posiadłości w Aninie wraz z domem oraz siedlisko na Suwalszczyźnie.



Żona Łukasza Szumowskiego - jak czytamy - ma udział w kilku spółkach. Z ustaleń Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych wynika, że jako beneficjent występuje w ośmiu podmiotach. Według Krajowego Rejestru Sądowego żona byłego ministra jest także wspólniczką w czterech podmiotach.



"Firmy należące lub kontrolowane przez Annę Szumowską według dostępnych danych w 2020 r. przyniosły 2,9 mln zł zysku, a sama Szumowska poprzez swoje udziały kontroluje udziały o wartości co najmniej 11,9 mln. w firmie notowanej na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych" - wylicza portal.

Łukasz Szumowski. Rozdzielność majątkowa od 2008 roku

W wywiadzie dla Tygodnika Interii w czerwcu ub.r. Łukasz Szumowski tłumaczył się ze swojej rozdzielności majątkowej z żoną. - Rozdzielność majątkową mam od 2008 roku, gdy jeszcze mi się nie śniło, że mogę być w polityce. Wtedy też przepisałem dom na żonę. Ona spędziła wiele lat z dziećmi, a ja pracowałem i świetnie zarabiałem. Ona w dużym stopniu wypracowała ten majątek - podkreślał Szumowski.

- Ja mam dwie działki, samochody i świetny zawód. Gdyby przy jakimkolwiek zabiegu, który wykonywałem, doszło do powikłań i musiałbym spłacać duże odszkodowanie, to gdybyśmy mieli wspólnotę majątkową, moja żona by została z niczym. To nie byłoby w porządku wobec niej. Dlatego od ponad 10 lat mamy rozdzielność majątkową - sprecyzował były minister zdrowia.



Szumowski dodał również, że nie ma nic przeciwko temu, by żona ujawniła swój majątek. - Ona ma inne zdanie. Powiedziała, że ma prawo do prywatności. Mamy w Polsce takie prawo, że żona nie podlega mężowi. Na szczęście - mówił.