W skrócie Według Newsweeka Paweł Kukiz zamierza dołączyć do stowarzyszenia Rozwój Plus oraz klubu parlamentarnego tej organizacji.

Media podają, że Kukiz uzależnia transfer od realizacji swoich postulatów, takich jak jednomandatowe okręgi wyborcze i większa rola referendów.

Klub parlamentarny Rozwój Plus powstał w wyniku rozłamu ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, a według najnowszego sondażu Polsat News uzyskałby 7,8 proc. głosów.

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- Paweł Kukiz się ostatnio połamał, ale jak wróci do zdrowia, to przejdzie do Rozwoju Plus - przekazał informator, na którego powołuje się Newsweek.

W lipcu poseł uległ wypadkowi - spadł z drabiny podczas zbierania wiśni. We wpisie w mediach społecznościowych pisał wówczas o "połamanej ręce, żebrach i wyrostkach poprzecznych kręgosłupa".

Media: Paweł Kukiz dołączy do klubu Rozwój Plus

Kolejne źródła Newsweeka wskazują warunki, jakie poseł stawia stowarzyszeniu. Zasilenie szeregów ugrupowania ma być uzależnione od uwzględnienia głoszonych przez Kukiza postulatów, w tym kwestii jednomandatowych okręgów wyborczych oraz wzmocnienia roli referendów.

- Paweł oczekuje wpisania tych postulatów do programu Rozwoju Plus - twierdzi jeden z informatorów Newsweeka.

Obecnie klub parlamentarny Rozwój Plus liczy 40 członków. Tymczasem Kukiz przynależy do koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Jak podkreśla Newsweek, w klubie pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego znajdują się politycy startujący niegdyś z list Kukiz'15, w tym Marek Jakubiak i Agnieszka Ścigaj.

Klub Rozwój Plus zarejestrowany. Potencjalna partia w nowym sondażu

Utworzenie klubu parlamentarnego Rozwój Plus nastąpiło w efekcie rozłamu ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

- Postanowiliśmy założyć klub parlamentarny i będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne, ponieważ w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzimy bardzo dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania - mówił Morawiecki, ogłaszając w środę złożenie wniosku o założenie nowego klubu. Zarejestrowano go następnego dnia.

Potencjalną partię powstałą ze stowarzyszenia byłego premiera uwzględniono w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News. Głos na nią oddałoby 7,8 proc. ankietowanych.



