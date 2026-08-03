Media: Kukiz zasili szeregi Rozwoju Plus. Postawił jednak warunki

Maria Literacka

Maria Literacka

Paweł Kukiz dołączy do stowarzyszenia Rozwój Plus oraz klubu parlamentarnego tego ugrupowania - podaje Newsweek, powołując się na informatorów. Termin transferu ma być uzależniony od powrotu do zdrowia posła, który w lipcu uległ wypadkowi. Polityk stawia również warunki dotyczące programu.

Paweł Kukiz siedzi w sali obrad Sejmu.
Media: Paweł Kukiz dołączy do stowarzyszenia Rozwój PlusMarcin BanaszkiewiczAgencja FORUM

W skrócie

  • Według Newsweeka Paweł Kukiz zamierza dołączyć do stowarzyszenia Rozwój Plus oraz klubu parlamentarnego tej organizacji.
  • Media podają, że Kukiz uzależnia transfer od realizacji swoich postulatów, takich jak jednomandatowe okręgi wyborcze i większa rola referendów.
  • Klub parlamentarny Rozwój Plus powstał w wyniku rozłamu ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego, a według najnowszego sondażu Polsat News uzyskałby 7,8 proc. głosów.
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- Paweł Kukiz się ostatnio połamał, ale jak wróci do zdrowia, to przejdzie do Rozwoju Plus - przekazał informator, na którego powołuje się Newsweek.

W lipcu poseł uległ wypadkowi - spadł z drabiny podczas zbierania wiśni. We wpisie w mediach społecznościowych pisał wówczas o "połamanej ręce, żebrach i wyrostkach poprzecznych kręgosłupa".

Media: Paweł Kukiz dołączy do klubu Rozwój Plus

Kolejne źródła Newsweeka wskazują warunki, jakie poseł stawia stowarzyszeniu. Zasilenie szeregów ugrupowania ma być uzależnione od uwzględnienia głoszonych przez Kukiza postulatów, w tym kwestii jednomandatowych okręgów wyborczych oraz wzmocnienia roli referendów.

- Paweł oczekuje wpisania tych postulatów do programu Rozwoju Plus - twierdzi jeden z informatorów Newsweeka.

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Dorota Hilger

Obecnie klub parlamentarny Rozwój Plus liczy 40 członków. Tymczasem Kukiz przynależy do koła poselskiego Demokracja Bezpośrednia. Jak podkreśla Newsweek, w klubie pod przewodnictwem Mateusza Morawieckiego znajdują się politycy startujący niegdyś z list Kukiz'15, w tym Marek Jakubiak i Agnieszka Ścigaj.

Klub Rozwój Plus zarejestrowany. Potencjalna partia w nowym sondażu

Utworzenie klubu parlamentarnego Rozwój Plus nastąpiło w efekcie rozłamu ugrupowania Jarosława Kaczyńskiego.

- Postanowiliśmy założyć klub parlamentarny i będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne, ponieważ w ramach stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzimy bardzo dużo działań, inicjatyw o charakterze eksperckim, rozwojowym, think tankowym, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę do działania - mówił Morawiecki, ogłaszając w środę złożenie wniosku o założenie nowego klubu. Zarejestrowano go następnego dnia.

Potencjalną partię powstałą ze stowarzyszenia byłego premiera uwzględniono w najnowszym sondażu IBRiS dla Polsat News. Głos na nią oddałoby 7,8 proc. ankietowanych.

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