"Były premier i polityk Prawa i Sprawiedliwości został skazany na pół roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania prac społecznych w wymiarze 20 godzin tygodniowo" - donosi portal tvp.info. Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy wydał w tej sprawie wyrok nakazowy. Oznacza to, że nie było konieczności przeprowadzania rozprawy.

Marcinkiewicz skazany. Media: Nie płacił żonie 4,5 tys. alimentów miesięcznie

"Postępowanie znajduje się na etapie doręczenia odpisu wyroku stronom, co nie pozwala aktualnie na udzielenie informacji co do treści orzeczenia" - czytamy w komunikacie przesłanym Interii przez Samodzielną Sekcję Prasową Sądu Okręgowego w Warszawie.

Akt oskarżenia ws. uchylania się od obowiązku alimentacyjnego został złożony przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie na początku stycznia. Zarzut obejmował okres od 22 listopada 2021 roku do 18 listopada 2022 roku.

Według medialnych doniesień Marcinkiewicz miał płacić żonie 4 tys. zł. Sąd zasądził niedawno podwyższenie tej kwoty o 500 zł.

Marcinkiewicz: To nagonka Zbigniewa Ziobry

W rozmowie z Onetem Kazimierz Marcinkiewicz stwierdził, że "nie dotarły do niego żadne informacje z sądu" i "nie wie nic" na temat wyroku.

- To nagonka Zbigniewa Ziobry na mnie, to jest zemsta polityczna na mnie. Ziobro mnie ściga, gdzie tylko może i w tym wypadku to jest dokładnie to samo - powiedział.

Były premier stwierdził, że "nie uchyla się od płacenia alimentów" i spłacił zaległości "w kwocie 230 tys. zł". Podkreślił, że "nie rozumie, dlaczego ma od 10 lat utrzymywać dorosłą osobę".