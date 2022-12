Media: Jacek Ozdoba traci uprawnienia. "Wiceminister bez zadań"

- Nie może być tak, że w rządzie zaogniane są konflikty. Nie może być na to naszej zgody. To też sygnał, aby nie dochodziło do podobnych sytuacji w przyszłości - powiedział polityk partii rządzącej.

Jacek Ozdoba traci nadzór nad GIOŚ i podległymi mu departamentami

O tym, że Jacek Ozdoba z Solidarnej Polski jeszcze w poniedziałek straci większość kompetencji, które ma w Ministerstwie Klimatu i Środowiska - jako pierwsze poinformowało radio RMF FM.

Według doniesień medialnych, Ozdoba straci nadzór nad GIOŚ oraz podległymi mu departamentami ze względu na krytykę Mateusza Morawieckiego. Ozdoba zarzuca premierowi m.in. błędną politykę względem Brukseli. W niedawnym wywiadzie dla WP nazywał okres rządów Mateusza Morawieckiego "pasmem porażek".

Dymisji Jacka Ozdoby domagano się już w związku z sytuacją ze skażeniem Odry. Chociaż wiceminister ma zostać odsunięty od obowiązków, ma pozostać w ministerstwie - ze względu na to, by koalicja się nie rozpadła.

Jak przekazano, decyzja o zmniejszeniu kompetencji ma zostać podjęta przez minister Annę Moskwę jeszcze w poniedziałek.