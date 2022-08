Media: CBA u rodziców i asystentki Łukasza Mejzy

Oprac.: Dawid Skrzypiński Polska

Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do domu rodziców Łukasza Mejzy oraz do mieszkania jego asystentki. Przeszukanie miało związek z nieprawidłowościami, do których doszło przy wypłacaniu środków unijnych na szkolenia pracowników - podała Wirtualna Polska.

Zdjęcie Łukasz Mejza jest właścicielem firmy oferującej m.in szkolenia dla pracowników / MARCIN BANASZKIEWICZ / FotoNews / Forum / Agencja FORUM