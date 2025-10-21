Media: Agata Kornhauser-Duda z nową posadą. Będzie pracować w NBP

W skrócie Agata Kornhauser-Duda otrzymała posadę doradczyni w Narodowym Banku Polskim.

Były prezydent Andrzej Duda został członkiem rady nadzorczej w firmie ZEN.com.

Do grona doradców NBP dołączy także Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Informacje o nowej funkcji byłej pierwszej damy ustalił TVN24. Z nieoficjalnych doniesień dziennikarzy stacji wynika, żeAgata Kornhauser-Duda dostała posadę w Narodowym Banku Polskim.

Media: Agata Kornhauser-Duda dostała pracę w NBP

Żona byłego prezydenta, Andrzeja Dudy, w banku centralnym ma być doradczynią prezesa Narodowego Banku Polskiego Adama Glapińskiego. Jak czytamy, grono doradców ma zasilić także Andrzej Dera, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzeja Dudy.

Redakcja TVN24 wysłała pytania w tej sprawie do biura prasowego NBP, jednak dotychczas nie otrzymano odpowiedzi.

Zaledwie w poniedziałek były prezydent Polski w rozmowie z "Pulsem Biznesu" przekazał, jakie ma plany na swoją karierę. Andrzej Duda poinformował, że został członkiem rady nadzorczej polskiej - choć zarejestrowanej na Litwie - firmy ZEN.com.

Nowa praca Andrzeja Dudy. Były prezydent zasiadł w radzie nadzorczej firmy

Interia Biznes donosiła, że były prezydent będzie częścią trzyosobowej międzynarodowej rady nadzorczej w UAB ZEN.COM. Poza Andrzejem Dudą skład rady uzupełnią - ekspert z zakresu prawa europejskiego i regulacji transgranicznych dr. Karolis Gudas, oraz przewodniczący rady nadzorczej UAB ZEN.COM Dawid Rożek.

"Doświadczenie prezydenta Dudy w budowaniu relacji międzynarodowych i zrozumienie złożonego otoczenia geopolitycznego dają nam unikalną przewagę. Wierzę głęboko, że wspólnie przyspieszymy realizację globalnej misji ZEN.COM - wspierania przedsiębiorców w skalowaniu ich biznesów i upraszczania codziennych finansów milionów użytkowników na całym świeci" - zaznaczył Rożek w komunikacie.

Kierwiński w "Graffiti" o kongresie Platformy Obywatelskiej: Będzie zmiana szyldu i nazwy Polsat News Polsat News