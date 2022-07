W czwartek w gmachu MSWiA minister Mariusz Kamiński wręczył medale im. podkomisarza Policji Andrzeja Struja. Odznaczenia otrzymują policjanci z całego kraju, którzy bez wahania, z narażeniem własnego zdrowia i życia ratowali innych.

- Jesteście wszyscy wybitnymi funkcjonariuszami Polskiej Policji. Bardzo się cieszę, że każdemu z was będę mógł uścisnąć dłoń i podziękować osobiście za czyny jakich dokonaliście, każdemu z was wręczyć medal im. Andrzeja Struja. Medal ma niezwykłego patrona i jest dedykowany niezwykłym policjantom - powiedział Kamiński.

Reklama

Mariusz Kamiński zwrócił się do policjantów

Szef MSWiA przypominał, że Andrzej Struj był warszawskim policjantem, który będąc na urlopie podjął interwencję w obronnie obywateli i zapłacił za nią życiem. - Ten medal jest ku czci Andrzeja Struja, ten medal czci jego pamięć, jego heroizm i jest formą uhonorowania właśnie was, takich policjantów jak Andrzej Struj. Mamy ich bardzo wielu" - mówił minister.

- Jestem pełen podziwu i wielkiego uznania dla waszej odwagi, dla waszej ofiarności, dla waszej zimnej krwi, profesjonalizmu i tych niezwykłych skutków w postaci wielu istnień ludzkich, które uratowaliście - zaznaczył.

Minister Mariusz Kamiński przytoczył historię jednego z policjantów operacyjnych, który będąc na spacerze z żoną i pięciomiesięcznym dzieckiem najpierw rozpoznał na ulicy poszukiwanego przez policję przestępcę, ujął go, a chwilę później, na tym samym spacerze dostrzegł wybiegających ze sklepu dwóch złodziei i ich również zatrzymał.

Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk powiedział, że ogromnie się cieszy, że w ramach 103. rocznicy powołania policji państwowej, "możemy spotkać się z niezwykłymi ludźmi noszącymi policyjne mundury". Dodał, że "spotykamy się dzisiaj z bohaterami naszych czasów".

- Ileż trzeba mieć odwagi i determinacji, a przede wszystkim pasji i zrozumienia, czym jest służba, żeby bez chwili zawahania wejść do płonącego budynku, rzucić się w nurt rzeki, by ratować ludzkie życie - podkreślił Szymczyk.

Święto policji. Na miejscu prezydent Andrzej Duda 1 / 9 Prezydent podczas wystąpienia zwracał uwagę, że sobotnie uroczystości odbywają się w roku stulecia istnienie polskiej policji na Górnym Śląsku, której szeregi sformowali ci, którzy wcześniej ten region wywalczyli dla Polski - jak mówił - "krwawiąc się w powstaniach śląskich". Źródło: PAP Autor: PAP/Tomasz Wiktor udostępnij

"Służba jest niezwykle niebezpieczna"

Komendant Główny Policji zaznaczył, że na polskiego policjanta zawsze można liczyć. - Naprawdę jesteście bohaterami. Uważam, że takie postawy jak wasze trzeba pokazywać światu, Polakom - po to, aby wszyscy zrozumieli, że na polskiego policjanta zawsze można liczyć nie ważne czy jest to pandemia, szturm na polską granice czy potrzeba wsparcia milionów uchodźców - zaznaczył gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Podziękował także policjantom za to, że "rota policyjnego ślubowania to nie są dla was puste słowa". - Służba jest niezwykle niebezpieczna - wskazał. Dodał też, że czuje dumę, że może kierować formacją, w której pełnią służbę "tak fantastyczni ludzie".

Szef Policji przemówienie zakończył podziękowaniami dla szefa MSWiA Mariusza Kamińskiego, za to że medal, który upamiętnia śp. podkom. Andrzeja Struja stał się faktem. - Dzięki temu odznaczeniu pamięć o naszym bohaterze nigdy nie zaginie - zaznaczył szef Policji.

Podkom. Andrzej Struj zginął 10 lutego 2010 r. od ciosów nożem po tym, jak podczas urlopu interweniował wobec chuliganów. W ubiegłym roku, w 11. rocznicę śmierci policjanta, minister SWiA podpisał zarządzenie ustanawiające odznakę jego imienia.